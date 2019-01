[Galería] Vórtice Polar congela hasta la taza del baño en EU

Servicios postales interrumpidos, escuelas y negocios paralizados, gran parte de la población de los estados afectados tuvieron que permanecer en sus hogares, debido a que la temperatura descendió en niveles históricos... incluso más que la misma antardida. via GIPHY

Cerca de 1,800 vuelos cancelados del aeropuerto de Chicago, incluso las líneas ferroviarias tuvieron que interrumpir sus salidas de Chicago. Tecnología

Especialistas en el clima, plantean que el origen de las heladas puede ser de una masa de aire ártido que se desprendió del vórtice polar, que habitualmente rodea al Polo Norte, lo cual ocasionó que los termómetros (literalmente) se congelaran.

Inlcluso la Secretaría de Protección Civil de Guerrero, alertó de las variaciones de temperatura que se podrían sentir en diferentes partes del estado, sobre todo en aquellos con mayor altitud sobre el nivel del mar.

Pero ni el frío congelante detiene a la internet. Desde el miércoles se han compartido diferentes imágenes mostrando las heladas en todo su esplendor, a continuación de mostramos algunas de las más viralizadas:

"Mudándose a la Antártida" | Foto: @1013KDWB





Incluso los sanitarios se han congelado. | Foto: @LoungeCKRM





Incluso se puede hacer una estatua con las sopas instantáneas | Foto: @ccroucher9





Incluso el anticongelante, se congeló | Foto: imgur.com





Un usuario de Twitter compartió que el tanque de agua de su retrete, explotó debido a que el agua en su interior se congeló | Foto: @hannahtraining





6.- “Is Iowa really THAT cold?” pic.twitter.com/htxSZzy2QB — Taylor Scallon (@taylor_scallon) 31 de enero de 2019





La cara de la gente, también se está congelando | Foto: @ABC13Elita





Incluso los contactos eléctricos están congelados | Foto: @CJcued





9.- Cadillac Michigan the light poles are shivering. Science mannn#PolarVortex2019 #PolarVortex #science #Michigan pic.twitter.com/zZnx4kLome — Super Bowl 52 Champions. (@GordonsWord) 31 de enero de 2019





10.- How cold is it in the Midwest? Bubbles are freezing.



Remember to take your pets inside.#PolarVortex2019 pic.twitter.com/ZfkbZdy2Si — Daniel Schneider (@BiologistDan) 30 de enero de 2019