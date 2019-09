¿Goofy es una vaca o un perro? Disney lo aclara

Si bien es cierto que en el mundo de las caricaturas la lógica humana no siempre prevalece, en esta ocasión la identidad de Goofy, uno de los personajes más populares de Disney, ha generado una gran controversia en el mundo de las redes sociales, ya que a ciencia cierta no se sabe si es una vaca, un perro o algo más.

Disney Goofy GIF from Disney GIFs

Para empezar, este personaje apareció por primera vez el 25 de mayo de 1932 en Mickey Revue con el nombre de Dippy Dawg, en la que también participaban personajes como el caballo Horacio y a la vaca Clarabella.

Está claro que Goofy es una vaca, ¿acaso han visto alguna vez un perro paseando a otro perro? No tendría sentido pic.twitter.com/XSUp6weSQ7 — Risa Persuasoria (@RisaPersuasoria) September 17, 2019

Goofy, al ser uno de los personajes más emblemáticos en el mundo de Mickey Mouse, se ha caracterizado por ser muy distraído y propenso a los accidentes, aunque siempre mantiene una actitud positiva.

La polémica

Ante toda esta situación, el debate en las plataformas digitales no se hizo esperar, por lo que Jeffy Wing, un usuario de Twitter, compartió un video en el que supuestamente revela que el amigo de Mickey Mouse es una vaca y no un perro como se creía.

¿¿¿A qué edad se enteraron que Goofy es una vaca?????????!!!!!! pic.twitter.com/lq8EIxDrd8 — mel (@melissabm96) September 14, 2019

Como resultado de esto y pese a la polémica generada por los fans, la franquicia Disney tuvo que salir a responder la interrogante y por medio de un tuit informó lo siguiente:

¡Estamos felices de resolver este debate! ¡Goofy es definitivamente un perro! We're happy to settle this debate! Goofy is most definitely a dog! 🐶😊 -Nina pic.twitter.com/ujvPejD0pN — Walt Disney World Guest Service (@WDWGuestService) September 15, 2019