Gracias a capítulo de Los Simpson ¡detienen a 21 delincuentes!

Existe el dicho "más vale maña que fuerza" y la policía del distrito de South Yorkshire en Inglaterra lo ha demostrado usando un singular truco de una de las series más famosas de la televisión, Los Simpson, para capturar a delincuentes.

This #ConfessYourUnpopularOpinions reminds me of The Simpsons Police Raffle boat sting. pic.twitter.com/JyrmzSSzKz — David McGrath (@DaveMcgrath1) August 7, 2017

En el episodio 8 de la temporada 9, el Jefe Gorgory y los oficiales de policía comenzaron a repartir papeletas para una rifa, cuyo premio era una lancha de motor y para hacer más creíble la 'rifa', decoraron el edificio con una gran pancarta.

En la vida real, la operación fue llamada 'Holly' y consistió en hacer llegar a los delincuentes más buscados, tarjetas con una promesa de recibir una cesta de navidad gratis.

La compañía fantasma creada por el Departamento de Policía, ofrecía en su cesta, botellas de vino, champán, pudín, entre otros dulces.

Lo único que debían de hacer era esperar en sus probables domicilios a que un repartidor de la compañía llegara a entregarles su cesta, pero en lugar de ellos, sería la policía quien haría su 'visita de navidad'.

El truco dio resultado como 21 personas fueron arrestadas, ya que eran buscados por robo, fraude, conducir bajo efectos de drogas o alcohol, venta de drogas, entre otros.

Tal vez este modelo podría ser una de las opciones en México, pues la delincuencia ha sido una de las constantes a lo largo de los años, ya que solo contamos con 120,001 uniformados para los más de 127 millones de mexicanos, requiriendo 115,943 nuevos policías para tener el estándar mínimo de la ONU, según información publicada en el documento 'Modelo Óptimo de la Función Policial'.