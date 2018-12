¿Por qué este perro se graduó con honores de la universidad de Clarkson de Nueva York?

Griffin es un perro golden retriever que vive para auxiliar a su dueña Brittany Hawley en silla de ruedas, y que siempre la acompañó a todas sus clases en la carrera por lo que recibirá un diploma de maestría por la Universidad de Clarkson en Nueva York en Terapia Ocpacional.

Siempre que Brittany Hawley iba a clase, su leal perro de servicio Griffin estaba ahí.

Celebridades

Si necesitaba su teléfono, Griffin se lo llevaba. Incluso cuando atendía a pacientes como parte de un internado, Griffin también estaba ahí ayudando.

“Presioné para que él también se graduara desde el primer día. Hizo todo lo que hice gracias a él”, dijo Hawley.



La junta directiva de la institución en Potsdam, Nueva York, estuvo de acuerdo y honró al perro de 4 años el fin de semana, señalando que hizo un "esfuerzo extraordinario, un compromiso constante y una dedicación diligente al bienestar y éxito estudiantil" de Hawley.

La estudiante de 25 años usa una silla de ruedas y tiene dolor crónico e indicó que Griffin hace una amplia variedad de tareas físicas para ella, como abrirle las puertas, encender las luces y llevarle objetos que ella le indica con un apuntador láser.







Brittany Hawley earned her master’s degree in occupational therapy on Saturday from Clarkson University, and credits her dog Griffin for getting her to the finish line. @CatieBeckNBC has the story. pic.twitter.com/eqklOjlh3e — NBC Nightly News with Lester Holt (@NBCNightlyNews) 19 de diciembre de 2018





Celebridades

Celebridades

Futbol