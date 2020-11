Grupo Salinas dice que se hará cargo de clientes de Best Buy y así le va

Grupo Salinas y su director Ricardo Salinas Pliego se volvieron tendencia en Twitter este miércoles con el hashtag Elektra tras despedir a Best Buy luego de que este grupo anunciara el cierre de sus tiendas de México.

Las redes sociales de Grupo Salinas aprovecharon el furor de otras empresas que mandan mensajes de apoyo a sus competidores, como lo fue con Burger King-McDonald's y Netflix-Disney+.

"Gracias por intentarlo, Best Buy. Acá nos haremos cargo de tus clientes. ¡Buen regreso a casa!", dice el mensaje de Salinas con un emoji de cara burlona.

"No se preocupen por sus clientes, las más de mil 250 sucursales de Elektra estarán abiertas todos los días, de 9 a 9, para atenderlos y cuidarlos bien (por si un día regresan)", agrega el comunicado.

Gracias por intentarlo, Best Buy. Acá nos haremos cargo de tus clientes. 😏 ¡Buen regreso a casa! pic.twitter.com/rKQ0UJfwtl — Grupo Salinas (@gruposalinas) November 25, 2020

Por estos comentarios, el tuit se llenó de críticas: "el oportunismo en su máximo esplendor", respondió @gaby_cam. "Es una buena práctica, comparar el mismo artículo en Best Buy y Elektra", apuntó otro usuario exhibiendo los precios caros de la tienda mexicana.

"Piensan que comparten el mismo segmento de clientes. Sinceramente, ese segmento probablemente compra en Amazon, Radioshack, Liverpool o Sears que ir a un Elektra", agregó @arevalomeyer.

"El Grupo Salinas celebra la salida de la competencia, mientras en las tiendas Elektra los consumidores pagan por una licuadora el resto de su vida, a una tasa de interés que los exprime como naranjas", sumó la politóloga Denise Dresser.

El oportunismo en su máximo esplendor. — Gaby Cam (@gaby_cam) November 25, 2020 Es una buena práctica, comparar el mismo artículo en Best Buy y Elektra. pic.twitter.com/c66DHEhwTE — NT (@Nitrue) November 25, 2020 El objetivo es atender y cuidar muy bien a esos clientes, y sobretodo escucharlos en cuanto a productos, precio y atención a clientes. ¡Saludos! — Grupo Salinas (@gruposalinas) November 25, 2020 El Grupo Salinas celebra la salida de la competencia, mientras en las tiendas Elektra los consumidores pagan por una licuadora el resto de su vida, a una tasa de interés que los exprime como naranjas. https://t.co/aWOZV1ntMq — Denise Dresser (@DeniseDresserG) November 25, 2020 "Chale, cerraron Best Buy… iré a Elektra en su lugar". —Hipernadie. — Chumel Torres (@ChumelTorres) November 25, 2020

Entre todas las críticas hubo una que llamó la atención de Ricardo Salinas: "La gente que compraba en Best Buy lo hacía por status, algo que ningún Elektra puede ofrecer", comentó @wuoltamp,

Salinas respondió así: "Nosotros en @Tiendas_Elektra no vendemos status, el status no se compra, se gana. Yo puedo ir por la calle descalzo y con mis peores ropas y aún así me dirían Don Ricardo, pero eso usted no lo entiende y por eso compraba status, ¿la cosa es, ahora quien le venderá status?"

Hubo quienes defendieron la postura de Ricardo Salinas que incluso se ganaron el retuit del magnate dueño de TV Azteca:

"Tengo conocidos que trabajan en Elektra, no les han recortado el sueldo, no están en riesgo de perder su empleo y aunque no están ganando lo mismo de comisiones tienen la certeza de que no perderán sus empleos", contó @tkarlys.

Nosotros en @Tiendas_Elektra no vendemos status, el status no se compra, se gana. Yo puedo ir por la calle descalzo y con mis peores ropas y aún así me dirían Don Ricardo, pero eso usted no lo entiende y por eso compraba status, ¿la cosa es, ahora quien le venderá status? 🤔 https://t.co/YJiY5BYxC6 — Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) November 25, 2020 😌 https://t.co/fd2YPZ7Dgz — Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) November 26, 2020





