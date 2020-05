Harley “El tuerto”, el pug que lucha contra Covid-19 en CDMX

La pandemia provocada por el coronavirus (Covid-19), ha hecho que todo el personal de salud libre una lucha diaria contra esta enfermedad, por lo que a la primera línea de defensa se sumó como terapeuta Harley “El tuerto”, un perro de raza pug, que brinda terapia a médicos y enfermeras de un hospital de la CdMx.

Harley “El tuerto” es un terapeuta que ayuda a liberar del estrés de quienes laboran y combaten el coronavirus en el Hospital 20 de noviembre del ISSSTE en la Ciudad de México, al ser esta la ciudad con más contagios en el país su personal labora largas y cansadas jornadas de trabajo, por lo que están expuestos a una gran presión y cansancio tanto físico como emocional.

Por lo anterior, Harley no duda en pasear por los pasillos del hospital, eso si bien protegido con su traje, botas y googles, para ser acariciado y consentido por quienes se encuentran a su paso o requieren de un amigo peludo que los ayude a liberar el estrés, y es que al verlo pasar todo mundo sonríe y se olvida al menos por un momento de la presión y la carga de trabajo.

Posted by Harley "El Tuerto" on Monday, May 11, 2020

Ecología Las otras víctimas del Covid-19; matan a un rinoceronte durante confinamiento en India

Pero Harley no es un improvisado, según su perfil de Facebook, (sí leyeron bien, tiene su Facebook), “desde hace casi 3 años soy un perrito co-terapeuta en actividades asistenciales destinadas al cuidado de la salud mental”. Al igual que todos “El tuerto” mantiene su Facebook al día con fotos y publicaciones.

Este pequeño terapeuta de cuatro patas se ha vuelto tan popular que ya lo conocen hasta en Inglaterra, recientemente compartió unos dibujos que le enviaron desde Londres, por lo que Harley no dudo en agradecerlo: “Muchas gracias a Inés de 8 años y a Emilio de 5 años que viven en Londres, Inglaterra y que me han enviado estos hermosos dibujos que hicieron mientras están en casita”.

Así que ya saben que los peludos no solo son una grata compañía, pueden ayudar a las personas a liberar el estrés y hacer más llevaderas situaciones que puedes agobiarnos.

Muchas gracias a Inés de 8 años y a Emilio de 5 años que viven en Londres, Inglaterra y que me han enviado estos... Posted by Harley "El Tuerto" on Monday, May 11, 2020