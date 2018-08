Hija de Peláez declara su amor por hijo del Chaco Giménez

"Estoy enamorada y mi padre no lo entiende". No, no se trata de una línea de Romeo y Julieta, es la frase con la que Patty, hija de Ricardo Peláez reveló su amor por el hijo de Christian Chaco Giménez, Santiago.

Patty compartió en Instagram una foto de Santiago Giménez calentado en la cancha del estadio Azteca previo al juego contra Tigres del sábado pasado.

Giménez tuvo su primera oportunidad con Cruz Azul en un duelo de Copa ante Tigres en 2017, por lo que ante las molestias que presenta Milton Caraglio, ha tenido las facilidades de aparecer en las últimas dos convocatorias de Pedro Caixinha durante este Apertura 2018, aunque sigue sin debutar en primera.



