Hombre construye casa de cartón para vivir en Los Ángeles y se hace viral

Fue descubierto un hombre que vivía en una casa de cartón, que construyó sobre una avenida muy transitada de Los Ángeles, California. La historia que se compartió en internet no tardó en volverse popular. Dentro de su hogar hay un espacio equipado para una sola persona, tiene un par de muebles e incluso ventanas.

El hecho lo documentó el usuario de Tik tok hoodstockpodcast, quien subió una serie de videos para relatar cómo ha sido la experiencia de esta persona quien está pasando por una complicada situación. El hallazgo lo realizó mientras viajaba en su auto, desde la carretera observó una construcción que llamó su atención, así que decidió acercarse.

En el primer intento no encontró a nadie, con su celular grabó el interior de la casa y al mismo tiempo preguntaba quien vivía ahí: “Hola ¿Hay alguien en casa?”, gritó. Cuando logró verla, se sorprendió por todo lo que tenía.

¿QUÉ HAY EN EL INTERIOR DE LA CASA?

Días después el influencer regresó con la intención de encontrar al dueño; al llegar vio a una mujer que estaba forrando la casa con papel brillante, le preguntó si vivía ahí, ella señaló que no; la duda preocupó a la joven, quien por un momento pensó que estaba en problemas, pero pronto notó que todo estaba bien y le comentó que el habitante de la casa estaba adentro.

Al llevar la cámara a una de las ventanas vio a un hombre sentado, le pidió que saliera para que pudiera conversar, a lo que accedió sin problemas. El tiktoker lo cuestionó sobre la construcción, ya que le indicó que le parecía un buen trabajo, también hablaron sobre las herramientas que usó y el tiempo que le llevó.

#dtla #hoodstocks #youtube ♬ original sound - hoodstockspodcast @hoodstockspodcast I tried to get a Rental Application, but nobody was home🤷🏻‍♂️ #skidrow

En los videos se muestra que la casa está hecha en su mayoría de cartón, aunque las estructuras son de madera reciclada, por dentro las paredes tienen papel tapiz, hay un sillón en el centro, a un costado está un escritorio, con cajas y botellas de plástico, debajo está una cesta y un bote de basura, en el otro extremo hay un árbol de navidad.

@hoodstockspodcast Love u guys thank uuu for the support 🙏🏼 ♬ original sound - hoodstockspodcast

En una de las últimas publicaciones se ve que la casa ya tiene dos pisos funcionales. Hasta el momento el video más reproducido tiene 3.7 millones de visualizaciones y los demás ya superaron las 10 mil vistas.

#today ♬ original sound - hoodstockspodcast @hoodstockspodcast Two story cardboard condo #dtla





Nota publicada originalmente en El Sol de Puebla