El hombre de blanco de Coacalco, ¿mito o realidad? Lo que sabemos del caso viral en Edomex

En los últimos días, varios usuarios de la plataforma TikTok han compartido videos donde se puede ver a un misterioso hombre vestido de blanco que recorre las calles de cuatro municipios del Estado de México.

Aunque algunas personas lo conocen como “el hombre de blanco de Coacalco”, lo cierto es que este personaje, que cubre su cuerpo completo y rostro con prendas blancas, camina en los puntos donde colindan Coacalco, Tultitlán, Jaltenco y Ecatepec.

Según reportan los usuarios que lo han visto, sus apariciones son principalmente en las unidades habitacionales de Eje 8, Potrero de la Laguna, Jaltenco, Alborada, Prados y Paseos de Ecatepec.

Además, sus distintas apariciones en tiendas, puestos de comida o en las calles corriendo o caminando, no han pasado desapercibidas por los transeúntes. Hay quienes incluso lo siguen para saber a dónde va y si es que podría ser peligroso.

¿Qué historias se cuentan sobre el hombre de blanco?

Existen varias historias que se cuentan sobre el “hombre de blanco”, las cuales solo provocan más intriga entre las personas, sin embargo, hasta el momento nadie tiene certeza de cuál es la versión real.

Por un lado, cuentan que es un hombre agresivo que incluso ha llegado a empujar a las personas que se encuentra, pero también hay gente que dice, es un hombre tranquilo que no se mete con nadie.

De igual manera las personas relatan que hay más de un hombre de blanco, pero el “original es más alto y delgado”. Sobre su edad, varios comentan que es una persona de la tercera edad, pero otros dicen que es joven.

La persona que se identifica como @https.com.quackity en TikTok dijo conocerlo: “Se llama Marco, era un compañero del trabajo de mi papá, pero no sabemos qué le pasó. No hace nada, no hay por qué tenerle miedo”, aseguró.

Usuarios de TikTok también lo relacionan con Terrifier

Pese a no tener pruebas de que es peligroso o cuál es el motivo por el que se viste de blanco, debido a su aspecto lo han comparado con “Terrifier”, el personaje principal de una película de terror.

De hecho, muchas personas relacionan un video donde se ve al “hombre de blanco” comiendo en una taquería con el inicio de la cinta de terror, ya que el payaso se encuentra en una pizzería antes de cometer un crimen.

En redes sociales se ha pedido respeto hacia quien esté debajo de la máscara pues no les consta su puede sentirse incómodo cuando lo siguen.