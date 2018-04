Iglesia en Holanda rinde "divino" homenaje al fallecido Dj Avicii

Una iglesia de Utrecht, en Holanda, rindió ante la divinidad que encierra la iglesia católica un tributo a Tim Berling, conocido por su nombre artístico como DJ Avicii, tras entontar desde sus campanadas los éxitos Wake me Up, Hey Brother and Without You.

Las campanas sonaron en las horas de la mañana bajo el cielo azul de Europa; los más jóvenes se percataron de los sonidos e inmediatamente comenzaron a grabar con sus celulares y hacerlo público en redes sociales.

Así se prepararon en la iglesia

A quick preparation of three Avicii songs. Morgen begin ik mijn beiaardconcert ermee! 11.00 uur #Domtoren #Utrecht #carillon pic.twitter.com/64GUUL3Qj1 — Malgosia Fiebig (@Malgosiafiebig) 20 de abril de 2018

Avicii, que murió con apenas 28 años de edad, tenía problemas de salud y había tenido que ser operado de la apéndice y de la vesícula.

Tim Bergling, no fue el pionero de la música electrónica de baile, o EDM, un género que irrumpió con el cambio de siglo y que hasta el año pasado había generado ingresos por 7.400 millones de dólares, de acuerdo con un estudio de la plataforma especializada International Music Summit.

Pero fue quien demostró las posibilidades que tenía la EDM de llegar a audiencias masivas, y al final de su corta vida se había convertido en un viejo sabio que supo advertir sobre los excesos del éxito comercial y artístico de este género.

De Dom speelt Avicii ❤️ pic.twitter.com/MLnWCsSDN3 — Pim Brassien (@pimbrassien) 21 de abril de 2018

Avicii definió en 2011 la nueva era de la EDM en la radio con "Levels", un tema que se metió en la lista de los 10 más escuchados en Europa, con la voz sampleada de Etta James y entre ritmos de sintetizador que tenían el poder de elevar a un estadio.

Los no aficionados también se sintieron atraídos por la energía de la música electrónica cuando Avicii hizo equipo con Coldplay en "Sky Full of Stars".

@DomtorenNL Carrilon @Utrecht pays tribute to Avicii ❤️ pic.twitter.com/lSz1aIpa9m — Rinda den Besten (@RindadB) 21 de abril de 2018

Pero quizá su momento de mayor influencia llegó en 2013 con su destacada participación en el Ultra Music Festival, de Miami. Allí, un año después de que tuvo a Madonna como invitada sorpresa en el escenario, Avicii despistó a una multitud de ravers al hacerse acompañar por una banda de bluegrass con un banyo para su el que se convertiría en su mayor hit, "Wake Me Up".

Avicii, una de las grandes estrellas mundiales de la música electrónica en los últimos años, fue encontrado ayer muerto a los 28 años en Mascate, capitán de Omán, según anunció su representante, Diana Baron.