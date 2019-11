Instagram eliminará los likes de fotos y vídeos

En un esfuerzo por eliminar la falsa competencia que se da a través de los famosos “Me gusta”, la aplicación de Instagram eliminará el contador de likes.

Lo anterior fue dado a conocer a través de la conferencia titulada F8 de Facebook, donde se anunció que los usuarios ya no podrán ver el número de likes de las cuentas que siguen, únicamente podrán ver los propios.

Dicha medida está en prueba en Canadá, Australia, Brasil, Irlanda, Italia, Japón y Nueva Zelanda, donde “se han obtenido respuestas positivas”, aseguró Mark Zuckerberg en F8.

Aunque la actualización ya llegó a México con la intención de evitar la mala competencia entre páginas que miden el éxito por el número de "Me gusta", no está asegurada su instalación permanente.

«A partir de hoy, ampliaremos nuestra prueba de recuentos de me gusta privados a nivel mundial. Si está en la prueba, ya no verá el número total de Me gusta y vistas en fotos y videos publicados a menos que sean suyos», señaló la aplicación en su cuenta en Twitter oficial.

Starting today, we’re expanding our test of private like counts globally. If you’re in the test, you’ll no longer see the total number of likes and views on photos and videos posted to Feed unless they’re your own. pic.twitter.com/DztSH0xiq2 — Instagram (@instagram) November 14, 2019

Aunque probar la autenticidad del contenido que comparten los usuarios tiene una "positiva intención", las figuras públicas (influencers) o páginas que viralizan contenido podrían salir afectadas.

Cabe resaltar que dicha medida se implementó después de que Facebook denunciara a una empresa que se dedicaba a vender likes y views falsos en Instagram, manteniendo la popularidad de falsos influencers.

Por ello se espera que con la eliminación de likes de la aplicación esta práctica influencer de pagar por popularidad pierda vigencia, sin embargo los likes servirán al algoritmo y a las estadísticas, además de que los usuarios podrán seguir viendo los likes en su cuenta.