Saca los pañuelos: director revela las últimas palabras de ¡Groot en Infinity War!

El director James Gunn ha hecho una importante revelación que ha consternado más a las redes sociales por el desenlace de su película Avengers: Infinity War, pues este día dio significado a las últimas palabras de Groot destrozando los corazones de muchos.

¡Alerta! Te advertimos que esta nota estará llena de spoilers, así que puedes continuar bajo tu propio riesgo.

The universe has spoken. Marvel Studios' "Avengers: #InfinityWar" is the #1 movie opening of all time. See it in theaters now: https://t.co/kctg8VkHan pic.twitter.com/x6MalPhzgc — The Avengers (@Avengers) 5 de mayo de 2018

Y es que luego de que Thanos terminara con la mitad de los superhéroes con un chasquido de sus dedos tras conseguir todas la gemas del guante del infinito, los fans no han podido superar ciertas escenas, sobre todo las despedidas de los que desaparecieron.

Miles de memes se han hecho a raíz del inesperado final que aún tiene a muchos con un "nudo en la garganta", y es que parece que Infinity War es todo sufrimiento pues hoy a pregunta de un fan en Twitter, James Gunn reveló las últimas palabras de Groot antes de desaparecer (recordemos que él y Star Lord son eliminados).

El fan Joe Green escribió en Twitter "Podría ser demasiado pronto para preguntar esto, pero ¿sabes cuál es la última línea de Groot al final de la película?". De inmediato el director contestó con "SPOILER...Papá".

SPOILER...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

“Dad” — James Gunn (@JamesGunn) 6 de mayo de 2018

Y es que en esa escena, el adolescente Groot se encuentra con Rocket Raccoon cuando empieza a desaparecer, así que lo que le dijo al malhumorado mapache fue "papá", pues siempre lo cuido y recordemos que lo hizo crecer de nuevo (ya puedes llorar).

Así es como James Gunn ha roto más corazones en redes sociales, pues al parecer la fiebre Avengers seguirá por un buen rato, y si te intriga saber si fuiste eliminado por Thanos, solo entra en el siguiente link y cuéntanos cuál es tu resultado: ¿Me eliminó Thanos?

OMG! Televisa se burla de Martinoli pero sus compañeros comentaristas así lo defendieron

Policía [Video] Así asesinaron a mujer policía en la Central de Abastos

Virales Él es el candidato que ganará la elección presidencial, según vidente