Joven vende su "pack" para combatir los incendios en Australia

La situación en el mundo cada vez es más complicada, atravesamos por un momento crucial para el planeta Tierra y esto se ve reflejado en las constantes catástrofes naturales a las que nos enfrentamos, desde terremotos e inundaciones hasta incendios como en el que los últimos días ha devastado a Australia, quemando cientos de hectáreas y matando miles de animales.

AFP

Sin embargo, en tiempos difíciles, siempre habrá quién busque la forma de ayudar, en el caso específico de Australia hemos visto como organizaciones y celebridades se han unido para recaudar fondos y han hecho donaciones, desde las famosas Nicole Kidman hasta P!nk, o como es el caso de la familia de Steve Irwin, quiénes han seguido los pasos del "Cazador de cocodrilos" y han salvado a muchos animales que han resultado afectados.

I’m sending nudes to every person who donates atleast $10 to any one of these fundraisers for the wildfires in Australia. Every $10 you donate = one nude picture from me to your DM. You must send me confirmation that you donated.

Please RT #AustraliaOnFire #AustraliaFires pic.twitter.com/VIgzCUy6Wf — THE NAKED PHILANTHROPIST (@lilearthangelk) January 4, 2020

Pero el ingenio siempre sale a relucir y donar dinero o salvar animales no es la única forma en la que podemos ayudar, o al menos esto fue lo que pensó @lilearthangelk quien en su afán de ayudar, decidió que la mejor forma de hacerlo era "vendiendo sus nudes" , por lo cual hizo una publicación en Twitter promocionando este curioso intercambio:

Estoy enviando nudes a cada persona que done al menos $10 (dólares) a cualquiera de estas recaudadoras de fondos para los incendios forestales en Australia

Tal vez al principio no parecía que este intercambio pudiera ayudar mucho, pero para sorpresa de la mayoría, el tweet de la chica que se hace llamar "THE NAKED PHILANTHROPIST" tuvo una gran respuesta, pues en pocas horas alcanzó más de 100 mil pesos y para el día de ayer la cifra ascendía a más de 700 mil dólares, es decir, alrededor de 13 millones de pesos.

An estimated $700K has been raised for the Australian Bush Fires in response to my tweet....

is this real life? — THE NAKED PHILANTHROPIST (@lilearthangelk) January 6, 2020

Como era de esperarse no faltó "el vivo" que quiso aprovecharse de la situación para donar únicamente los 10 dólares o quién no quiso donar ni eso, y prefirió falsificar su comprobante de donación, pero para su mala fortuna fueron descubiertos y exhibidos en la misma cuenta.

Aún así las donaciones que se han hecho van desde los 10, que era la cuota mínima para recibir el material de la joven, hasta los 5 mil dólares.

$10,000 and counting has been raised for the Australia Fires thanks to you guys! #AustraliaFires #AustraliaIsOnFire pic.twitter.com/4K3lPcNwFF — THE NAKED PHILANTHROPIST (@lilearthangelk) January 4, 2020

Sin duda alguna fue una idea que aunque generó bastante polémica, cumplió con su cometido y nos demostró que para ayudar solo hace falta querer hacerlo y aunque muchos la criticaron, otros más aplaudieron la acción de la joven, afirmando que había hecho mucho más que otros famosos o celebridades o simplemente que las personas que se dedicaban a criticarla en Twitter, pues ante estas situaciones lo que importa es ayudar.