Justicia para Miguel; esto sabemos sobre la cruda muerte del perro Boxer en SLP

Miguel llegó hace un mes a la casa del hermano de Nadia Ramos, lo bañó, le puso un paliacate y una chamarra cuando hacía frío, le construyó una casa de madera afuera de su casa y el perro iba y regresaba cada tarde a comer y cada noche a dormir, cuando no regresaba mi hermano iba a buscarlo para saber que estaba bien y regresarlo con él, el perro no era suyo, era libre.

Nadia le contó al mundo y a las redes sociales la historia Miguel, el perro Boxer que fue muerto de la manera más cruel registrada en los últimos casos de maltrato animal en el país, A Miguel lo mataron con un cohete en su hocico; el caso ocurrió al norte de la ciudad de San Luis Potosí.

Tras lo ocurrido, medios locales como Quadratin San Luis Potosí precisa que la Fiscalía del Estado investiga de manera oficiosa el crimen del perrito comunitario Miguel, basándose en las nuevas reformas sobre el maltrato animal, abrió una carpeta de investigación, bajo el número de expediente CDI/PGJE/ZC/SLP/00053/19 por el caso registrado el pasado martes 1 de enero.

Como pólvora, la noticia corrió en redes sociales, estallando la indignación entre los amantes de los animales lo que provocó que crearan una campaña en la plataforma change.org para impulsar el hashtag #JusticiaParaMiguel y dar con el o los responsable de la desgarradora muerte del can.

Después más tarde, sólo recuerdo una silueta que me hablaba para acercarme, temeroso me acerqué, creí que me daría de comer, recuerdo perfectamente que metió algo a mi hocico, era un sabor muy extraño, asqueroso por cierto. Lo último que recuerdo fue un estruendo muy fuerte, no recuerdo siquiera si sentí dolor, ni quien me habló, todo fue demasiado rápido

Fragmento del mensaje en Change.Org

Los hechos, se registraron el día de ayer durante las festividades de fin de año, cerca del Saucito, en la zona norte de la Capital de San Luis Potosí.

El cadáver, fue encontrado frente al Centro de Desarrollo Comunitario, donde se encontraba el cuerpo del animal en un charco de sangre. Al percatarse los vecinos de este hecho, dieron parte a las autoridades correspondientes para que tomaran conocimiento de lo ocurrido.