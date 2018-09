Esta es la cuarta transformación de Héctor Herrera en memes

No es Ryan Gosling y tampoco Sergio Mayer, es Héctor Herrera ¡ahora conocido como triple H! (Hermoso Héctor Herrera) quien salió en portada en una revista de prestigio con nueva imagen.

Después del Mundial de Rusia 2018, el jugador del Porto de Portugal, aprovechó para darse "una manita de gato" sometiéndose a una cirugía estética de orejas y nariz, el futbolista mexicano, será la porta de octubre de la revista GQ México, una publicación mensual que ha marcado tendencia en moda masculina en los últimos años.

Cuando veas el cambio radical de @HHerreramex, no lo vas a creer. Acá todas las fotos que tomamos en exclusiva: https://t.co/WFDSg55wvU pic.twitter.com/E92CjcPGgn — GQ México y Latam (@GQMexico) 27 de septiembre de 2018

Y como es costumbre, los mexicanos no tardaron en reaccionar por la noticia con memes, aquí te traemos los mejores encontrados.



Si no me quisiste cuando estaba así... //// No me busques cuando esté así...



- Héctor Herrera pic.twitter.com/kyGNDNbtzV — Irvin Núñez (@PilloTime) 27 de septiembre de 2018

- Tu retoque está completo, Héctor Herrera.

- ¡Estoy completamente diferente, estúpido! ¡No me van a reconocer!

- ¡Ah, tonterías! Solo te ves 10 años más joven con esos senos.

- ¿Qué yo me estoy quejando de los senos? pic.twitter.com/B1xXtMOI4C — Señor Burns (@LosSimpsonMX) 27 de septiembre de 2018

Héctor Herrera

Sin dinero / con dinero pic.twitter.com/6XVzTToKvJ — Daniel Levi (@Danielevi1) 27 de septiembre de 2018

Héctor Herrera ya comenzó la cuarta transformación. pic.twitter.com/UuaSlOVV4u — Irreverente Mx (@Soymediomamon) 27 de septiembre de 2018

Héctor Herrera, la Eiza González del fútbol mexicano. — Lord Betanzos (@bettanzoss) 27 de septiembre de 2018

Con #HectorHerrera confirmo quw realmente no existimos los feos, sino los que no nos alcanza para la cirugía caray! ☹️💔🤷 #PosYaQué 😄😉 pic.twitter.com/KaEO8tub2n — LindaLuna81✨ (@LindaLuna81) 27 de septiembre de 2018

Héctor Herrera se cotizó por sus actuaciones en la pasada Copa del Mundo Rusia 2018 e inclusive el Lyon francés ofreció 20 millones de euros por su fichaje, por lo que en el equipo del Porto son conscientes de que será importante llegar a un acuerdo para retener al mexicano.