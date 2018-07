La Mona Lisa "se une" a la celebración con su playera de Francia y genera polémica en redes

El triunfo de Francia en el Mundial está generando tanta euforia que el Museo de Louvre en París le puso la playera de la Selección de Francia, ya con sus dos estrellas por los títulos obtenidos, a La Gioconda, pero varios italianos no estuvieron de acuerdo con esta idea.

Y es que luego de que el equipo "Les Bleus" se impusiera 4-2 ante Croacia, las cuentas en redes sociales del museo lanzaron la imagen de la famosa creación de Leonardo da Vinci para felicitar a su Selección.

Félicitations à l'@equipedefrance pour leur victoire à la #CoupeDuMonde2018 ! 🎉⚽ 🇫🇷 pic.twitter.com/LVBVK6mJ3g — Musée du Louvre (@MuseeLouvre) 15 de julio de 2018

Ante esto comenzaron las reacciones y varios internautas exigieron más respeto para la famosa Mona Lisa, pues según alegaron, no se debe considerar una obra francesa al haber sido creada por un Italiano.

This is one of the few pieces of art you actually bought from an italian artist so it is rightfully in your hands.

It may be the symbol of the Louvre but it will never be french.



You could have just use Delacroix. Shame on you! pic.twitter.com/wGNkgkmaHP — MinaInterista (@MinaInterista) 15 de julio de 2018 la gioconda è il prodotto che raccoglie il massimo dello spirito italiano e mai potrà essere replicato in altri contesti che non siano il "rinascimento italiano". Mettetevi l'animo in pace i francesi hanno copiato o rubato spacciando per produzione propria tante cose. — lucignolo (@lucignolobal1) 15 de julio de 2018 MA CHEEEE pic.twitter.com/ckAZ5NxT2G — ✖ (@valscvlt) 15 de julio de 2018 Da questo stupido quanto insignificante tweet si denota la (non) serietà di un museo tra i più famosi al mondo. Tranquilli, noi con tutte le innumerevoli opere d’arte che abbiamo, oltre a La Gioconda, possiamo ricomprarci anche tutta la Francia 👍🏻 — Lorenza (@LorenzaTers86) 15 de julio de 2018

Pero el Museo de Louvre no dejó las cosas ahí y se defendió contestando "Para su información, la Gioconda fue vendida por Leonardo da Vinci al rey Francisco I".

Per informazione, la Gioconda è stata venduta da Leonardo da Vinci al re Francesco I 😋 — Musée du Louvre (@MuseeLouvre) 15 de julio de 2018

Es tanta la felicidad que se vive en el país galo, pues hasta se lanzó un video para mostrar orgullosamente la nueva estrella que llega al jersey de la Selección de Francia por su reciente triunfo.

⭐️⭐️ #FiersdetreBleus 🇫🇷 Una publicación compartida de Equipe de France de Football (@equipedefrance) el 15 Jul, 2018 a las 10:07 PDT

