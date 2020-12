La nombran “Lady cubrebocas” por ofender a policía que le pidió usar mascarilla

Un nuevo caso de desacato a las medidas de higiene implementadas para prevenir la propagación del Covid-19 se registró en la Ciudad de México, motivo por el cual una joven fue bautizada en redes sociales como “Lady Cubrebocas” por ofender a un policía que le pidió portar dicha mascarilla.

Los hechos se registraron el pasado 21 de diciembre en el parque La Mexicana, en Santa Fe, donde la mujer insultó a un elemento de seguridad, se enojó y le hizo una señal obscena, luego de que éste le pidiera que portara el cubrebocas.

➡️ Síguenos en nuestro canal de Google Noticias

“¡El parque está abierto! Para mantenerlo así es indispensable que usemos TAPABOCAS TODO EL TIEMPO. Esto sucedió ayer y como esta respuesta hemos tenido varias. Les pedimos que nos ayuden con el uso de tapabocas y a respetar como todos queremos que nos respeten”, escribió el parque La Mexicana en su cuenta de Twitter ante este incidente.

¡El parque está abierto! Para mantenerlo así, es indispensable que usemos TAPABOCAS TODO EL TIEMPO. Esto sucedió ayer y como esta respuesta hemos tenido varias. Les pedimos que nos ayuden con el uso de tapabocas y a respetar como todos queremos que nos respeten. pic.twitter.com/LG0gi7E9Ah — Parque #LaMexicana (@mexicanaparque) December 22, 2020

La escena de la joven se volvió viral en redes sociales y, como era de esperarse, las reacciones le llovieron con críticas por no seguir al pie de la letra las medidas para evitar los contagios de coronavirus en la capital del país, sobre todo a una semana de haber pasado a color rojo en el semáforo epidemiológico.

➡️ Quesadilla Jeff Koons y sopes Gucci: Oaxaca vuelve fashionista a la garnacha

“Gente estúpida que piensa que por ser un espacio al aire libre no debe usar cubreboca Hombre llevándose la palma de la mano a la cara, ojalá así le pinten dedo cuando llegue al hospital. Y la otra es que ese parque ni siquiera debería estar abierto, estamos en semáforo rojo, pero tampoco entienden...”, escribió un usuario.

Virales [Video] ¡Santa queda atorado en cables de luz!

“Esta persona no respeta, la hubieran sacado del parque ya estamos cansados de la irresponsabilidad de muchos ciudadanos que no cumplen las medidas y por ellos esto se está alargando. No solo es responsabilidad del gobierno nosotros también somos responsables”.

“No se trata de si cree o no en su eficacia, se trata que el uso de cubrebocas es obligatorio para acceder”.

Estos fueron tan solo algunas de las respuestas y críticas que los cibernautas hicieron a la chica de la publicación. Además, los memes no se hicieron esperar ante la publicación que se convirtió en tendencia en Twitter.

Yo tratando de leer los mensajes en el celular de #LadyCubrebocas pic.twitter.com/eybgwABjqT — Amigobvio 🍎 (@amigobvio) December 25, 2020 Dedicado para #LadyCubrebocas y el resto de #Covidiotas pic.twitter.com/iEHNKDiabh — The Slug Line (@SlugLine_) December 25, 2020 Cuando se burlan de mí por no tener suerte en el amor:#LadyCubrebocas pic.twitter.com/RLiqdZCYCL — J A V I . (@JavierRBucio) December 24, 2020