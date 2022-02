Le creció un gusano de 4 centímetros en la garganta ¡por comer sushi!

Después de haber consumido un famoso platillo de comida japonesa, una mujer terminó en el hospital tras infectarse de parásitos y haber alojado un gusano en su garganta.

Esta comida también es popular en países de occidente, sin embargo el caso sucedió en Tokio, cuando una mujer experimentó una terrible situación al alojar un gusano en su cuerpo.

La mujer acudió al hospital debido a que sentía una grave molestia en la garganta, fue entonces que al realizarle los estudios este reveló un extraño cuerpo negro que se retorcía en una de las amígdalas palatinas de su garganta.

El caso fue publicado en la revista The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene, donde se explica cómo los doctores de un hospital de Tokio extrajeron un gusano de casi 4 centímetros de largo que se alojaba y crecía la garganta de la paciente.

"Aunque la infección orofaríngea es rara, se sabe que es principalmente presentada tras el consumo de pescado crudo, incluido sushi y sashimi; estos casos han aumentado notablemente en todo el mundo", señalan en el reporte.

¿Qué fue lo que comió?

Se trata de un famoso platillo originario de Japón llamado Sashimi, el cual consiste principalmente en mariscos o pescado crudos, cortados finamente, aunque no tanto como un carpaccio. Lo habitual es que los ingredientes se sirven en crudo, aunque algunos se cocinan un poco, como el pulpo que se hierve ligeramente.





