Muere el diseñador que creó el icónico muñeco de Lego

Copenhague, Dinamarca.- Jens Nygaard Knudsen, que diseñó el icónico muñeco de la firma danesa Lego, murió este sábado a los 78 años, de esclerosis lateral amiotrófica, informó un colega suyo.

El diseñador murió tras haber ingresado hace una semana en el centro de tratamiento de esta enfermedad degenerativa, explicó Niels Milan Pedersen, que trabajó con él en Lego.

Without him, I would have never been inspired to do the things I do today, without him I wouldn’t even have my job today! What an amazing man, and what an incredible legacy he leaves behind. RIP - Jens Nygaard Knudsen, 25th January 1942 - 19th February 2020. @LEGO_Group pic.twitter.com/rqLfvkHZHX — Matthew Ashton (@matthew__ashton) 21 de febrero de 2020

"Su imaginación era fantástica. Su cerebro era como un huracán, tenía tantas ideas", explicó Milan Pedersen.

Nygaard Knudsen se desempeñó en Lego entre 1968 y 2000, y en los años 1970 trabajó en la figurilla con brazos y piernas movibles, hasta que salió al mercado en 1978.

Sometimes, you just click ❤️ pic.twitter.com/QtH80Jy0Pt — LEGO (@LEGO_Group) 14 de febrero de 2020

Según Lego, cuando se creó el muñeco se decidió que aparte de su cara amarilla, con una expresión feliz, no tendría sexo ni raza, para que fuera "determinado por la imaginación o el juego del niño".

"Era un hombre de ideas. El muñeco fue creado para que hubiera vida en las casas" de Lego, indicó su viuda, Marianne Nygaard Knudsen, a la emisora TV2.

Fundado en 1932 por Ole Kirk Christiansen, Lego empezó a despegar como gran marca internacional de juguetes de construcción a partir de 1958. En la actualidad emplea a más de 17 mil personas.