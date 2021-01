"No me destruyas", Twitter bloquea a León Larregui por decir esto de vacunas

El cantante de la banza Zoé, Leon Larregui ha sido dado de baja de Twitter por difundir una teoría conspiracionista en contra de las vacunas contra la Covid-19

El intérprete de los hits "Reptilectric" y "No me destruyas" instó a sus seguidores a que "no se vacunen" al afirmar que no es segura pues se trata de un implante directo a los genes humanos con fines comerciales.

➡ ¡Vacaciones de lujo! Dubái ofrece viaje con vacuna anticovid incluida

➡ Refinería de Dos Bocas no estará lista en 2022

"Es un implante en el DNA que te hará dependiente de los upgrades (ventajas) del imperio farmacéutico, la nueva faceta de control. de Roma". Larregui advirtió que lo amenazará o inventarán cosas de él, pero insistió en que dice la verdad.

¿De qué tecnología hablaba Larregui?

En su mensaje de Twitter decía que la tecnología CRISPR es la alternativa a la vacuna; de acuerdo con un blog de Open Mindn BBVA, se trata de una revolución biológica para la edición de la genética.

El Blog señala que hoy los científicos tienen la capacidad de manipular las células de maneras antes inimaginables gracias a una peculiar tecnología llamada CRISPR (repeticiones palindrómicas cortas agrupadas y regularmente interespaciadas).

Las aplicaciones de esta tecnología según el documento en línea, permitirán la eliminación de enfermedades infecciosas, también se podrán curar determinadas enfermedades genéticas y el cáncer, pero también emplearse para introducir cambios genéticos en embriones humanos. "¿Qué elegiremos hacer con algo tan poderoso?", cuestiona.

➡ ¡No te dejes engañar! Segunda dosis de Moderna puede ponerse hasta seis semanas después

➡ Juan Carlos Iracheta, "el hombre del clima", muere víctima de Covid





Leon Larregui, una vida de escándalos

No ha sido la primera vez que el frontman de Zoé se mete en escándalos; en marzo de 2019 fue acusado de acoso y abuso sexual en el movimiento #MeToo Músicos Mexicanos.

Según Infobae, al menos cinco personas señalaron al vocalista de haber cometido actos sexuales sin consentimiento y agresiones físicas y psicológicas.

Luego de la avalancha de críticas, Larregui se deslindó de cualquier acusación en un tuit donde insistió ser "enemigo del machismo" y consideró a las mujeres como "lo más sagrado en mi vida".

Gossip Desmienten que HBO Max hará serie sobre Harry Potter

La vez que fue detenido ebrio

El 12 de julio de 2010, fue arrestado en la colonia Condesa, en Ciudad de México por conducir en estado de ebriedad, el hecho llamó la atención de la prensa porque se resistía a ser remitido ante el ministerio público local.

En ese momento León se mostró hostil contra los policías y reporteros; en medio de su impertinencia soltó la frase: "porque te odio", convirtiéndolo en un meme y objeto de burlas en redes sociales.

La cuenta de Larregui fue suspendida este 26 de enero luego de una serie de suspensiones de Twitter que van desde el presidente Donald Trump, por incitar a la violencia hasta el reciente caso de la actriz Paty Navidad, por asegurar que el coronavirus no existe.

➡ Decomisan más de 13 mil prendas tácticas de fuerzas de seguridad

➡ Paquita la del Barrio buscará diputación por Movimiento Ciudadano en Veracruz





➡ Síguenos en nuestro canal de Google Noticias