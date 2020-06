López-Gatell reacciona a su meme del sismo y lanza esta advertencia

Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, respondió al meme que circuló esta mañana después del sismo de 7.5 grados de la mañana de este martes que se sintió en la Ciudad de México, al afirmar que no se prolongará la cuarentena por la epidemia de Covid-19, “no es el caso”, luego de que al activarse la alerta sísmica las personas salieron a la calle, sin embargo, consideró que “en algunas localidades pudiéramos ver un crecimiento de casos” en los próximos siete días.

“Esta comunicación de memes, nos ayudan mucho, la reunión de personas en el trayecto del desalojo, los encuentros que ocurrieron, no consideramos que cambien el curso de la epidemia, sin embargo, quizá sí vemos que en algunas localidades pudiéramos ver un crecimiento de casos” en los próximos siete días que son los de incubación del virus de SARS CoV2.

El funcionario dijo que hasta ahora el saldo es blanco, a excepción de que en Oaxaca existe un reporte de 5 personas que fallecieron, lo cual indica que “es un saldo adecuado para un sismo de esta magnitud”.

El funcionario anunció que el gobierno de México creará el Centro Nacional de Emergencias en Salud, vinculado con el Centro Nacional de Emergencias que permitirá coordinar acciones frente a catástrofes no vinculadas a catástrofes naturales sino de tipo epidemiológico. López-Gatell informó que hasta ahora México se ha preparado para atender las distintas catástrofes como los terremotos, incendios, deslaves, actividad sísmica, incendios, entre otros.

Se trata de un área de oportunidad como las contingencias sanitarias y que a partir de la pandemia de 2009 se detectó que en México hacía falta un centro nacional para atender a este tipo de emergencias en salud y que no implican destrucción con infraestructura física.

El subsecretario planteó que en México tendremos nuevas oleadas o recaídas por nuevas transmisiones de Covid-19 y esto ocurrirá y se podría extender en los dos o tres años siguientes. De manera que “la preparación que debemos tener todos es para convivir con un virus como este, que regresemos a nuestra nueva realidad y cambiemos prácticas de vida, incluyendo la prevención y la sana distancia, el quedarnos en casa, el uso de cubrebocas y donde no se puede usar y jabón.

Indicó que ante el sismo que ocurrió hoy y ante la eventualidad de evacuar los hospitales, el personal médico cuenta con una serie de brigadas que les permiten además de seguir acciones de seguridad, donde además de aplicar el no correr, no gritar, no empujar y seguir indicaciones de las brigadas de protección civil, hay reacciones naturales ante una situación amenazante como el abrazarnos y llevarnos al contagio de Covid-19 si hay contacto con una persona con la enfermedad activa.

“Lo procedente es evacuar en pocos minutos los edificios y hacer que las personas se coloquen en sitios seguros. Si hay personas con Covid hay que ponerse el cubrebocas y mantenerse a sana distancia. El riesgo existe, no es un riesgo instantáneo, pero ahí es donde se se ejerce cierta distancia para evitar el máximo acercamiento entre las caras, si ocurriera el abrazo”.