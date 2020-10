LordFonatur: funcionario amenaza a empleado por no dejarlo usar el GYM

Otro Lord ha surgido en las redes sociales, esta vez se trata de Raúl Bermúdez, delegado de Fonatur en Cancún, Quintana Roo, quien amenazó a un empleado por no dejarlo usar el gimnasio debido a las restricciones por la pandemia.

Fue gracias a un audio que se hizo viral, que se dio a conocer la conducta prepotente del funcionario, al parecer Bermúdez deseaba usar el gimnasio de su fraccionamiento, sin embargo, el empleado le explicó que el comité de vigilancia votó por reservar ese tipo de espacios por el Covid.

“Ya se terminó esa emergencia, ya no estamos en rojo, ¿me entiendes? Tus reglas no pueden ir contra mis derechos ¿Ya me entendiste? Ya se acabó, ya no hay una pandemia que justifique lo que estás haciendo, entonces me voy a amparar”.

Rubén Bermúdez Arreola, responsable del #TrenMaya en Quintana Roo, amenaza a administrador de un gimnasio por respetar las medidas de distanciamiento social.#LordFonatur



Sin embargo, al nuevo Lord no le pareció e incluso lo acusó de "estar atentando contra sus derechos".

Al ver que el encargado no hizo lo que él quería, le recordó que él era la autoridad y lo amenazo directamente.

“Te estoy hablando también como autoridad, sí la soy y te lo voy a demostrar. Así como tú eres, te voy a apretar. Con todo el respeto igual, te voy a apretar, te lo digo y de frente".

Tras hacerse viral, se disculpa

Luego de que el funcionario fuera evidenciado en redes hasta el punto de viralizarse, éste emitió una carta de disculpa, donde se arrepintió de su mal comportamiento, así como de la manera en que le habló al empleado.

Además, aseguró que ya acordó una cita para disculparse el día de mañana con él.