"Te invito a ponerte los guantes": boxeador reta a #LordPantera

Luego de viralizarse un video donde un sujeto, a quien apodaron #LordPantera que retó agolpes al trabajador de una cafetería en Guadalajara, el boxeador Yair “Bazooka” Morelos salió al quite.

En redes sociales se difundió un video en el se aprecia a un sujeto que se ostentó como trabajador de Tequila Cuervo, el cual amenazó y agredió verbalmente a un trabajador de una cadena de cafeterías por pedirle que se colocara de forma correcta el cubrebocas.

Al mostrar su actitud violenta y al asegurar que lo devoraría de un bocado, usuarios de redes sociales lo denominaron #LordPantera.

"¿Sabes de cuánto iba a ser mi consumo?", cuestiona el sujeto al empleado, quien responde que no le interesa. El nuevo lord, revira: "debería a tus jefes y les importa, porque sabes cómo se llama mi compañía, se llama Cuervo, Tequila Cuervo y eso les exijo a mi gente, que vendan. Son ventas para eso estás aquí, para vender, no estás haciendo tu servicio", le gritó el individuo que también señaló ser abogado.

Y continuó amenazando: "ojo donde te encuentre fuera, porque soy una pin... pantera. Soy una pantera afuera, weyes como tú me los como. ¿Ya viste? Me los como, me los trago de un bocado", ello mientras que quitaba la camisa. En tanto que los guardias de seguridad sólo fingían como espectadores.

Ante esa situación, el boxeador Yair "Bazooka" Morelos, acudió a la cafetería de Santa Margarita, en Zapopan y lo retó, al considerar injusta la agresión verbal.

"Aquí existen personas que se suben al ring por necesidad, se suben porque combaten contra el virus del Covid-19 y tú vienes a insultarlos Lord Pantera, para mi eso es muy injusto, así que te reto. Te invito a ponerte los guantes, a que te saques esa furia y que me comas a mi, si es cierto que te comes a cualquiera".

Hasta ahora no hay respuesta por parte del denominado #LordPantera, así como tampoco de la mencionada casa tequilera, respecto de si efectivamente es uno de sus trabajadores.