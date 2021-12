Los mejores memes del 2021: aquí el recuento de lo más divertidos

Una vez más los memes hicieron de las suyas en redes sociales y este 2021 no fue la excepción, siendo un año en el que, a pesar de la pandemia, las risas no faltaron gracias al ingenio de los internautas, que nos divirtieron con su humor y su creatividad.

Así que para despedir al año viejo y sacarte una sonrisa, hoy hacemos un recuento de los mejores memes que nos dio el 2021.

Meme del mono Georgie

El meme del mono Georgie nació gracias a un video que se volvió viral, donde se podía ver al pequeño chango comiendo una paleta azul de manera despreocupada.

El clip tuvo tanto éxito en redes sociales, que los internautas tomaron su imagen para retratar diferentes situaciones de la vida cotidiana para luego cuestionarse “si no le haría daño tal situación...”, por lo que su meme también es conocido por esta frase.

Desafortunadamente Georgie murió debido a que no soportó la anestesia que le fue aplicada para un tratamiento veterinario, lo que fue una gran pérdida para la red, sin embargo, gracias a la creatividad de los internautas ahora podemos seguir disfrutando de sus memes para recordar a Georgie por siempre.

pic.twitter.com/oC96DQzz6Z — no me hará daño (@changuitotw) November 20, 2021

Meme del pasajero feliz vs el pasajero triste

Aunque se desconoce de dónde surgió esta imagen, la realidad es que su popularidad creció como la espuma pues en el refleja un comparativo de dos personas que van en el transporte público, donde por un lado uno ve la situación de manea catastrófica, mientras que la otra persona, ve las cosas de manera positiva.

Y es que ¿quién no ha pasado por un momento así? Es por ello que este meme también destacó durante el 2021.

Meme del niño del OXXO

En marzo de este año un niño con el uniforme del OXXO se volvió tendencia gracias a los gestos que hizo cuando un “cliente” fue a comprar una caja de condones y unas Halls negras.

“Ya no se pueden comprar condones con seriedad”, se leía en una publicación de Twiter que viralizó el video en cuestión.

Pero hay más de esta historia pues la madre del joven era quien en realidad trabajaba en el OXXO y un día día pensó en prestarle el uniforme a su hijo Elías Navarro, y junto con otro chico, grabaron el video que lo hizo famoso.

Elías contó en una entrevista que tras hacerse viral, la empresa le pidió de favor que ya no usara el uniforme del establecimiento por ser menor de edad y optara por grabar sus próximos videos fuera de la tienda.

Cuando dice: Ponle seguro a la puerta. pic.twitter.com/sfUunNw6pv — Lore Martínez (@lorenamar__) March 10, 2021

Meme de Mr. Increíble

El personaje de Pixar apareció en una serie de memes donde se muestra a Mr. Increible cde un lado con una cara amable de Mr. y del otro lado una versión perturbada para comparar las dos caras de una situación.





Meme de Lupe y Joakin

Los peluches más famosos de las redes sociales son Lupe y Joakin, nombres que fueron dados por algún internauta del que hasta la fecha se desconoce su identidad.

Lupe primero surgió gracias la a llegada de IKEA a México pues forma parte de una colección de peluches llamada Djungelskog; mientras que Joakin es un muñeco de la compañía Carl Dick, que podía conseguirse en plataformas como Amazon.

Soy joakin y mi mamá es lupe pic.twitter.com/3glbPzsjaz — Serrano (@SoyGegina) March 29, 2021

Meme de Evil Be Like

En octubre apareció el meme de “Evil Be Like”, el cual muestra una fotografía en negativo para representan la versión maligna de alguna celebridad o personaje famoso, reafirmando la idea de que todos tenemos un lado un oscuro que nadie conoce.

Meme "Ah bueno, ch*ng* mi madre entonces"

Aunque no se sabe el origen de este meme, la foto de esta niña que cruza los brazos pero sobre todo su rostro de molestia fue lo que conquistó las redes, gracias a que refleja el sentimiento que muchos pueden llegar a tener cuando algo que no esperabas que pasara en tu vida sucede y no hay nada que puedas hacer para evitarlo. De ahí la frase: "A bueno ch*ngo a mi madre".