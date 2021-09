El MET nos dejó los mejores memes del 2021

La Met Gala 2021 es uno de los eventos más grandes y esperados del mundo de la moda. El baile se organiza anualmente para recaudar fondos para el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. Las celebridades aparecieron con atuendos interesantes y únicos que llaman la atención en todo el mundo. Este año, la gala tuvo lugar después de un año de retraso debido a la pandemia. El tema del evento fue 'In America: A Lexicon Of Fashion' y las estrellas no decepcionaron.

Como era de esperar, los internautas se pusieron creativos; se encargaron de hacer divertidos memes sobre su interesante atuendo, y aquí recopilamos los más graciosos.

TIMOTHEE CHALAMET QUE HICISTE#MetGala #MetGala2021 pic.twitter.com/9TehHolgJz — lena 94 (@rowehllnd) September 13, 2021

Aún no tengo una opinión de #KimKardashian en #MetGala pic.twitter.com/6XveTdnM7c — My dad is the inventor of toaster strudels 💚 (@JimenaMarroquin) September 14, 2021

¿ #MetGala? ¿Caballeros del Zodiaco? ¿Star Wars? ❤️ pic.twitter.com/dcZn05oRb3 — Lalo González (@ElLaloLanda) September 14, 2021

Listo para la #MetGala pic.twitter.com/J1yLddGm8g — Vanessa (@vanebeafari) September 14, 2021

Alguien me confirma si la Kim Kardashian se quemó la cara o está paranoica con el COVID.



Qué horrible se está vistiendo. pic.twitter.com/mNRkrxSPtS — Juan Diego Fiallos Saade (@fiallaJD) September 13, 2021

