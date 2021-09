Millennials reaccionan con memes al mensaje de Steve ¡Justo en la infancia!

La nostalgia se hizo presente entre los millennials luego de que Steve (interpretado por Michael Steven Burns), de Las Pistas de Blue, reapareciera años después y compartiera un video en el que dedica un emotivo mensaje para agradecer a toda una generación.

Inmediatamente, las reacciones por parte de sus seguidores se hicieron visibles en redes sociales, donde los memes suplieron a aquel pañuelo u hombro de un amigo para llorar.

➡️ Ya no podrás usar los stickers de la niña coreana: la mamá alista demanda

Una de las frases que menciona Steve y en la que la mayoría de las reacciones se centran, puso a pensar a muchos de los usuarios sobre si realmente habían conseguido hacer algo importante en todo este tiempo.

"Mírense ustedes, todo lo que han hecho y lo que han logrado en todo este tiempo".

via GIPHY

Pero también aquella donde asegura que está orgulloso de lo que han hecho y por el apoyo que le brindaron para conseguir su verdadero objetivo: encontrar las pistas de Blue.

“Quería decirles que nunca habría podido hacer todo eso sin su ayuda. De hecho, toda la ayuda que me dieron cuando éramos más jóvenes aún me sigue funcionando al día de hoy, y eso es súper genial. Supongo que solo quería decir que, después de todos estos años, nunca los olvidé. Y me alegra que sigamos siendo amigos. Gracias por escucharme.”

➡️ CDMX reacciona al sismo con los mejores memes

Los mejores memes en respuesta a Steve de las Pistas de Blue

Algunos decidieron expresar su sentir a través de los memes, pero también hubo quien los utilizó para amenizar un poco este momento lleno de nostalgia que dejó aquel recuerdo de la infancia.

Te compartimos las mejores reacciones de los usuarios:

Steve diciendo que está orgulloso de mi por ayudarlo a encontrar las pistas de Blue.



Yo:#BluesClues25 pic.twitter.com/lQBDK5eum3 — Yelu C. (@capciocitadice) September 8, 2021 no amigo el video de steve de las pistas de blue pic.twitter.com/1T1t4ih5Na — erick (@erickodiasuuser) September 8, 2021 Steve de las pistas de Blue: Jamás me olvidé de ti... nunca



Yo viendo el vídeo: pic.twitter.com/gu52xTpOWM — nickstalgia (@nickstalgiaLA) September 8, 2021 Me lloré cuando Steve se fue de Las Pistas de Blue y ahora el poder de la nostalgia me da un golpe justo en la nuca al escuchar a Steve diciendo que está orgulloso de todos nosotros y que no nos ha olvidado, y nos tiene en su corazón después de 25 años 😢❤#BluesClues25 pic.twitter.com/HKD1YGuimg — stupid punks (@DavidLopezGtz) September 8, 2021 Todos viendo a Steve de pistas de Blue pic.twitter.com/Hw0yOx3MjC — A N D R é S (@Andres_HzM) September 8, 2021 Las pistas de Blue cuando Steve decia ¿Una Pista? ¿Donde? 🐾🐾



Yo: pic.twitter.com/gHJKzlP4Ce — Juan D' (@bebidadulterada) September 8, 2021 A razón del 25° aniversario de "Las pistas de Blue" el presentador original de la serie "Steve" quien abandonó el programa en el 2002, hizo un vídeo para Nickelodeon donde se disculpó por haberse retirado y afirma que siempre recordó a su público con mucha gratitud... 🥲 pic.twitter.com/doopF459Ku — Shingeki No Memes (@ShingekiMemes) September 9, 2021 Steve (Pistas de blue) volvió para decirme que nunca se olvidó de mi.



Son lágrimas de macho 🥺🥺🥺🥺 pic.twitter.com/AmAUMhx3xp — 𝐋𝐞𝐨𝐧𝐚𝐫𝐝𝐨 𝐉𝐞𝐬ú𝐬 𝐀𝐠𝐮𝐢𝐥𝐚𝐫 🎙️ (@leoaguilar_29) September 8, 2021 wey ya vi el video del mensaje de steve de las pistas de blue como 5 veces y LAS CINCO VECES HE LLORADO, POR FAVOR SEDENME ES QUE NO PUEDO PARAR. #BluesClues25 pic.twitter.com/lbK9JUq17s — space girl 💫 (@michqh) September 8, 2021 Miré el video de Steve de Las Pistas de Blue y soy literalmente este pic.twitter.com/u2onfYVKnq — Tomioka mini🌙☀️ (@michitomioka) September 9, 2021 el video de Steve de las pistas de Blue realmente me dejó así pic.twitter.com/kf7gelcLy8 — sh a nn o n (@shannon_martzu) September 8, 2021 He decepcionado a Steve! De las pistas de blue 😭 pic.twitter.com/s4tOIsKJOq — maryfer ♡ (@Antes_DeHuir) September 9, 2021 Steve de las pistas de blue esta orgulloso de mi pic.twitter.com/85nvMy9Dky — Andrés (@andreshisha) September 8, 2021 Regresó Steve de Pistas de Blue a darnos un cálido mensaje <3 Ya crecimos wey 😭 pic.twitter.com/3YateG9FnY — Dani Rose (@danirose77) September 8, 2021 🗣MAMÁAAAAAA



Steve me dijo que está orgulloso de mi por ayudarlo a encontrar las pistas de Blue. pic.twitter.com/b1opP4zFeV — lootuuzz (@lootuuzz) September 8, 2021 Steve de las pistas de Blue diciendo que está orgulloso de mí // yo que fracasé en todo lo que me propuse pic.twitter.com/zk78fBt8zb — Dino Charín (@leovieyra) September 9, 2021

¿Por qué Steve dejó a Las Pistas de Blue?

En el video publicado en Nickstalgia, Steve recuerda aquel día en que se despidió de Las Pistas de Blue.

"¿Recuerdan que cuando éramos más jóvenes solíamos correr por ahí, pasar el rato con Blue, encontrar las pistas, hablar con el Sr. Sal, enloquecer con el correo y hacer todas esas cosas divertidas? Y luego, un día yo estaba como: ‘Oigan, ¿adivinen qué? Importante noticia… me voy”.

➡️ Andra responde a controversia del video viral “soy compañere” desde su TikTok

Detalló que uno de los motivos por el que dejó de estar en el programa fue porque tuvo que ir a la universidad, lo que representó un gran reto para él, pero también un avance en su vida personal.

"Después, no nos vimos por un largo tiempo. ¿Podemos hablar sobre eso? Bien, porque me di cuenta que eso fue un poco abrupto. Solo me levanté y fui a la universidad, que por cierto, fue bastante desafiante, pero genial porque tuve que mentalizarme e ir paso a paso y ahora, estoy haciendo un montón de cosas que quería hacer (...) Comenzamos con pistas ¿y ahora de qué se trata? Préstamos estudiantiles, trabajos, familia. Y mucho de ello ha sido complicado ¿saben? Sé que lo saben”.

Lejos de los reflectores, una de las verdaderas razones por las que Michael Steven Burns dejó de protagonizar el programa que se estrenó en 1996, fue la pérdida de cabello y sus sueños por emprender nuevos proyectos.

➡️ La "asexualidad" de Gokú dividió al Internet y desató guerra de memes

El actor triunfó en la música, pero no se desprendió por completo de La Pistas de Blue, ya que después escribió dos episodios, dirigió cuatro y actualmente, es productor consultor.

Preparan película por 25 años de Las Pistas de Blue

Las sorpresas no terminan aquí, ya que, con motivo al 25 aniversario de Las Pistas de Blue, se adelantó que se estrenará una película.

En el filme, Josh (Joshua Dela Cruz) se adentrará, junto con todos los personajes del programa infantil, a una nueva aventura en Nueva York, donde hará todo lo posible para ser parte de un musical de Broadway.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Además, se dio a conocer que se publicará un video musical con los tres conductores que han estado en busca de Las Pistas de Blue: Steve, Joe y Josh.