Si esta Navidad quieres conservar amistades, por nada se te ocurra regalar esto...

Si bien muchos dicen que lo más bonito de la Navidad es pasarla en familia, pues obviamente sí, así debería de ser, sin embargo, no nos engañemos... ¡amamos los regalos!

Y es que esta fecha es para dar y recibir, razón por la que esperamos todo un año para tener en nuestras manos el regalo más deseado, incluso, cuando piden en los intercambios escribir que es lo que quisieras, "bajita la mano" aprovechamos para poner, sin querer queriendo aquello que más nos gustaría ¿apoco no?

Sin embargo, ante esta ilusión, muchas veces nos esmeramos con el propósito de que nuestros familiares, amigos o quien sea el destinatario, reciba lo que sabemos que sin duda alguna, lo hará feliz, pero ¿qué pasa si a pesar del esfuerzo, lo que recibes es todo, menos lo que deseabas?

Así que para que no seas tú quien le borra la sonrisa de la cara a los demás, considera nunca, pero nunca dar alguna de estas cinco cosas:

5. Dulces o comida

No es malo obsequiar un dulce, siempre y cuando estos sean parte de la decoración del regalo principal, ya que imagina recibir unos chicles o una paleta, siendo algo que puedes adquirir en la tienda cualquier otro día, la verdad es que no muchos se emocionan cuando ven algo así, a menos que se trate de un dulce especial o lo haya pedido la otra persona. Ahora, toma en cuenta que la comida tampoco es una de las cosas que suelen regalarse en Navidad, ya que si está bueno el sazón pues pasa, pero si lo tuyo, lo tuyo no es cocinar, te recomendamos, pensarlo dos veces.

4. Películas piratas

Es muy buena opción regalar películas en estas fechas y más si lo que deseas es compartir alguna recomendación con alguien que quieres, sin embargo, cabe recordar que por la mima celebración existen gastos y andamos en busca de buenas promociones, pero cierto es que hay de ofertas a ofertas; si vas a regalar películas "económicas" tampoco te pases y vayas por las piratas del tianguis, en las que en lugar de escuchar los diálogos se percibe el llanto del niño que quería más dulces junto con la cabeza de la persona que estaba más alta que el que se tomó la molestia de grabarla.

3. Artículos para el hogar o de aseo personal

Está bien que hay cosas que se utilizan del diario y que hay que renovar muy seguido pero si es Navidad, no es la mejor opción regalar en el intercambio un rastrillo o un jabón; tal vez si te dejará reluciente, pero hay que "poner los pies sobre la tierra" y aceptar que no es algo que haga mucha ilusión.



2. Ropa interior o algo usado

Regalar ropa interior, desde calcetines hasta calzones es algo de lo que te puedes arrepentir toda tu vida, desde no saber si es el tipo de ropa que usa la otra persona, o la talla. Por otro lado, está eso de que por las prisas no encontraste nada pero recuerdas que hay algo en tus cajones que te podría servir y no te tomas ni la molestia de revisar los bolsillos; lejos de ser considerado como buena opción, la situación puede ser fatal. Mejor sé sincero y con más calma, aún sea fuera de tiempo, consigue otro detalle que estés seguro que a la otra persona le agradará.

1.- Ni un abrazo

Si por una u otra situación no te dio tiempo de ir por los regalos o no juntaste lo suficiente, tampoco es una obligación gastar una millonada en eso, pero si de plano no pudiste, no te presiones; no olvides que un abrazo bien dado, con amor y de corazón hace feliz a más de uno, ese detalle no se te puede pasar por ninguna razón puesto que no hay que olvidar el objetivo principal de la Navidad: compartir un buen momento con nuestros seres queridos; cualquier regalo, guste o no, debe de ser bien recibido porque es una forma de expresar el agradecimiento a la otra persona

Con estos pequeños consejos ¡no pierdas amigos esta Navidad!

