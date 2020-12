Ni se te ocurra obsequiar esto: aquí los peores regalos para Navidad

Si bien esta Navidad será diferente debido al coronavirus, los regalos es algo que no puede faltar y ahora gracias a las múltiples modalidades de mensajería, es posible que tu regalo llegue sin problema a su destino.

Y es que ni el Covid es un pretexto para no dar y recibir el regalo que deseas pues es bien sabido, que pese a ser un año caótico en el que la mayoría de la gente quiere "de regalo" que termine la pandemia, los obsequios físicos siempre son bienvenidos.

Ante esta ilusión, muchas veces nos esmeramos con el propósito de que nuestros familiares, amigos o quien sea el destinatario, reciba lo que sabemos que sin duda alguna, lo hará feliz, pero ¿qué pasa si a pesar del esfuerzo, lo que recibes es todo, menos lo que deseabas?

Así que para que no seas tú quien le borra la sonrisa de la cara a los demás, considera nunca, pero nunca dar alguna de las cosas que a continuación mencionamos.

Dulces o comida

No es malo obsequiar un dulce, siempre y cuando estos sean parte de la decoración del regalo principal, ya que imagina recibir unos chicles o una paleta, siendo algo que puedes adquirir en la tienda cualquier otro día, la verdad es que no muchos se emocionan cuando ven algo así, a menos que se trate de un dulce especial o lo haya pedido la otra persona.

Ahora, toma en cuenta que la comida tampoco es una de las cosas que suelen regalarse en Navidad, ya que si está bueno el sazón pues pasa, pero si lo tuyo, lo tuyo no es cocinar, te recomendamos, pensarlo dos veces.

Mascotas

Sabemos que tanto los perritos como los gatitos con sus caritas rechonchas y sus ojos infinitamente tiernos, son una tentación casi irresistible. Pero antes de ceder a tus impulsos y tus “buenas intenciones”, piensa en que se trata de un ser vivo que requerirá de cuidados, vacunas, alimentación y un espacio para vivir.

Si piensas dárselo a un adulto, tienes que estar muy seguro de que el animalito será bien recibido; si hablamos de regalárselo a un niño o una niña, lo recomendable sería consultarlo con sus padres, sin embargo, es mejor que te abstengas de esta opción pues muchas veces la gente termina abandonándolos en las calles.

Artículos para el aseo

Está bien que hay cosas que se utilizan a diario para hacer el aseo en casa y más ahora con la pandemia, pero hay que "poner los pies sobre la tierra" y aceptar que ese tipo de regalos no es algo que haga mucha ilusión pues más que alegrarte el día, pareciera que es un llamado para limpiar lo más pronto tu hogar.

Ropa interior o algo usado

Regalar ropa interior, desde calcetines hasta calzones es algo de lo que te puedes arrepentir toda tu vida, desde no saber si es el tipo de ropa que usa la otra persona, o la talla.

Por otro lado, está eso de que por las prisas no encontraste nada pero recuerdas que hay algo en tus cajones que te podría servir y no te tomas ni la molestia de revisar los bolsillos; lejos de ser considerado como buena opción, la situación puede ser fatal.

Mejor sé sincero y con más calma, aún sea fuera de tiempo, consigue otro detalle que estés seguro que a la otra persona le agradará.

Electrodomésticos

Estamos seguros que a muchos les gusta la cocina, sin embargo, la realidad es que a menos que seas un "Master Chef", no es muy seguro que una licuadora, sartén o tostadora sea del agrado de tu familia o tus amistades, pues al final del día, si la persona realmente no lo necesita o ni siquiera sabe cocinar, es poco probable que lo use.

