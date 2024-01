A sus 91 años, abuelita gamer se convirtió en una experta en Free Fire

Entre los beneficios del mundo contemporáneo es que la tecnología ha mostrado que puede ser accesibles para todas las edades, muestra de ello, es una adulta mayor de Chile, la cual es conocida en la comunidad gamer como Mami Nena.

María Elena Arévalo, una adulta mayor de 91 años originaria de Chile, se dio a conocer por su carisma y sus habilidades en el famoso juego de Battle Royale, Free Fire. Su fama en la comunidad no sólo se debe a su edad, también a su carismática imagen, pues suele llevar siempre su delantal, sin mencionar su animada personalidad.

La chilena se abrió paso luego de abrir su canal de YouTube, en donde lleva nombre de HolaSoyMamiNena y cuenta con más de 600,000 seguidores.

En entrevista para el medio DW, María cuenta que tras el fallecimiento de su esposo en 2020, ella entró en una fuerte depresión, por lo que su nieto la insto a ser gamer e influencer, situación que en su momento le pareció inverosímil.

La "abuelita gamer" cuenta que ella no tenía idea alguna sobre videojuegos, pero ante la insistencia de su nieto no tuvo más remedio más que intentarlo, no imaginaba ni remotamente el éxito que tuvo tras abrir su canal.

En otra entrevista, para AFP, su nieto, quien instó a su abuela a ser gamer, narra que Mami Nena en un inicio batalló con el juego, pues ella no quería hacerle daño a nadie, pero al ser Free Fire un shooter, no tuvo de otra más que adaptarse al juego. Su aprendizaje fue tal, que llegó a la liga de rango "Heroico", el segundo rango más alto que hay en dicho juego.

Reconocimientos a Mami Nena

María Elena Arévalo trascendió por mucho sus aspiraciones y llegó tan lejos en su misión de influencer y gamer que los mismos creadores de Free Fire le pagaron un viaje a la Ciudad de México a un evento del juego y la reconocieron como una de las máximas figuras dentro de la comunidad.

No todo sólo eso, pues en su país, María recibió un reconocimiento más, ahora de la prestigiosa Universidad Católica de Chile, como una de los 100 Líderes Mayores del país por su rol en la reducción de los estereotipos generacionales.

Mami Nena explicó que jamás imaginó que su decisión de ser gamer llegaría tan lejos. "Todos los niños (jugadores) me decían que les firmara autógrafos (...) Fue muy hermoso. El día que yo me vaya, me voy a ir con eso", dijo para AFP.

Finalmente, la abuelita gamer aseguró que a pesar de que en su momento le robaron su cuenta, ella seguirá jugando hasta que pueda. Además, detalló que no ha olvidado a su esposo, su recuerdo le acompaña en el juego, pues María lo encarnó en un ave que sigue a su personaje en el juego.