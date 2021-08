Mario Pineda denuncia a Pepe y Teo por acoso sexual después del caso de Las Chiquirrucas

Las denuncias por acoso y abuso sexual de los influencers cada vez son más; en esta ocasión sale a la luz una nueva denuncia contra los youtubers Pepe y Teo.

Después de lo acontecido con Las Chiquirrucas, quienes agredieron sexualmente a una persona, Pepe y Teo se pronunciaron ante dichos actos. Sin embargo, ellos también fueron señalados por el youtuber jalisciense, Mario Pineda.

Mario Pineda alzó la voz y denunció a Pepe y Teo de ser acosadores sexuales, debido a que en diversas ocasiones tuvieron acciones inapropiadas hacia Pineda. A través de una live en su canal de YouTube, Mario narró la historia de acoso sexual que sufrió por parte de los influencers.

Si bien en varias ocasiones Roberto Peralta (Pepe) y Cesar Doroteo (Teo) se han pronunciado a favor de los derechos de la comunidad LGTB+, inclusive son un referente dentro esta y mantienen una postura para erradicar la violencia, machismo y discriminación.

Sin embargo, al parecer los influencers actúan de manera violenta, acosadora y machista, así lo expresó Mario Pineda. El youtuber tiene más de 160 mil seguidores en su canal y en su último video llamado Lo que tuve que callar, narra todos los episodios de acoso sexual que sufrió por parte de Pepe y Teo.

“Creo que ya estoy listo para hablar de todo lo que pasó con Pepe y Teo, estoy exhausto de sentirme triste y desesperado. [...] Quiero hablar de dos cosas el bullying y acoso sexual que recibí” así inició su video, el cual relata diversas situaciones y tiene una duración de 42 minutos.

El jalisciense reveló que decidió romper el silencio por lo ocurrido hace unos días con Las Chiquirrucas “Me dio mucha rabia, me dio mucho asco y me dio mucha impotencia, eso desbloqueó todo lo que viví en el pasado que tiene que ver con el acoso”.

Esa es mi verdad, esa es mi historia, ya lo conté, ya lo saqué y lo único que pido es RESPETO y PAZ. Ya estoy cansado de insultos, de mentiras, de injusticias y sentir que no valgo la pena como persona. — Mario Pineda ⚡️ (@MarioPPineda) August 12, 2021

Mario Pineda comentó que en 2017 conoció a Pepe y Teo, en ese momento él ya tenía dos años con su canal de YouTube. Los conoció por una amistad en común y después también convivía con Las Chiquirrucas, inclusive él fue a una fiesta a su casa. En ella los youtubers contaban las situaciones de acoso que practicaban por lo cual Pineda se sintió muy incómodo: “me sentí asqueado, sentí que no pertenecía ahí”.

Después de un tiempo de conocerlos asistió a un evento en Jalisco con Pepe y Teo, pero uno de los youtubers durante el evento comenzó a acosar a los asistentes, por lo cual Mario confrontó a Pepe, él sólo respondió “demándame, demándame”.

No obstante, otra de las desagradables experiencias que vivió con ellos fue en una dinámica en donde los amigos cuestionaban al público el rol de Mario Pineda en una relación. Tenían que aplaudir o gritar si creían que era pasivo o activo. “Me sentí asqueroso, nervioso y humillado”. Además, en el evento hicieron que Pineda se besara con otro asistente.

También Mario tuvo una amarga experiencia cuando le bajaron los pantalones “Durante el tour me bajaron el pantalón y me vieron las nalgas nada más, pero que necesidad [...] no tuve porque vivir todo eso”.

Luego del acoso él comenzó a alejarse de ellos, pero Pepe y Teo lo trataban y hablaban mal de él. Los youtubers intercambiaron mensajes, pero no volvieron a coincidir. Mario Pidena resalta que no sólo fue el acoso sexual, también Pepe y Teo ejercieron violencia psicológica en él.









