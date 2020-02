Max, el perrito que venía cupcakes, pierde la batalla contra el cáncer

Max, el husky siberiano enfermo de cáncer murió este domingo por la mañana, informó su dueña, Yoselin Macías, en redes sociales.

En una publicación de Facebook, la joven, quien vendía cupcakes para recaudar el dinero que le ayudaría para el tratamiento de su perrito relató las últimas horas que vivió Max.

Explicó que desde el pasado sábado en la noche, su respiración se veía agitada, y la veterinaria que veía su caso le recomendó reposo. Max cenó y tomó agua.

Por la mañana, este domingo, el husky entró al cuarto de su dueña y se recostó en su cama. Cuando ella despertó, él había dejado de vivir.

"Esta mañana a las 5 am Max entró a mi cuarto, cosa que el nunca hacía el dormía en la sala se quedaba viéndome, nunca voy a olvidar eso, después durmió mucho a un lado de mi cama a un lado mío, yo volví a dormirme y cuando desperté el ya había fallecido", escribió.

Ante la triste noticia, Yoselin llama a todas las personas a ayudar a los perritos, gatitos y mascotas que se encuentren en situación de calle, maltrato, abandono o enfermedad, y los ayuden para que puedan vivir mejor.

"Mi querido Max, no se me concedió verte jugar y correr como tanto lo deseaba. pero sé que cuando me toque partir serás lo primero que vea y prometo jugar mucho contigo", compartió la joven.

El husky siberiano había sido desechado de un criadero de perros porque estaba muy enfermo de cáncer, tenía ganglios (tumores) en le cuello, patas, estómago, cabeza.

Por esa razón, Yoselin lo acogió, le dio un nuevo hogar y lo trató de ayudar, pero para recaudar dinero, se emprendió a hornear cupcakes y donas en la Plaza Zaragoza, para reunir el dinero necesario para su tratamiento. Sin embargo, fue demasiado tarde y perdió la batalla contra la enfermedad.