"Me quiero morir"; niña denuncia maltrato en un cartón de cervezas en Coahuila

El grito desesperado de una niña maltratada apareció en un cartón de cervezas en un minisúper ubicado en la colonia Allende, en el municipio de Nueva Rosita, Coahuila.

El inocente trazo de la letra refleja el dolor y angustia que esta pequeña sufre al interior de su hogar.

"Mi papá Juan me regaña, mi mamá Isabel me pega y se enoja, además me quiero morir", son las palabras la niña que firma con el nombre de Camila de la cual se desconoce su paradero.

La imagen fue difundida en Facebook por Astrid Martínez, la mujer en cargo del minisúper. "Me partió el corazón. Lo que me encontré escrito en un cartón. Señores y señoras no se vale tanto maltrato a nuestros niños".

Encontrar a la víctima será una tarea difícil para las autoridades, toda vez que los cartones son reusados por comercios y puede ser que la menor sea del mismo municipio o de otro.

En redes sociales, la imagen se volvió viral y los internautas ya la buscan con el hashtag #AyudaParaCamila para prevenir una tragedia.

De acuerdo con Telediario edición Laguna, las autoridades no han emitido mayor información al respecto de este hecho que ha alertado a la ciudadanía en el municipio coahuilense.

➡ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias