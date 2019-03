Facebook se cae pero se levantan los memes

La mañana de este miércoles 13 de marzo, la red social más utilizada en el mundo, Facebook sufrió una caída y con ello se levantó el ánimo de los internautas que no dudaron en expresar su descontento en Twitter con el hashtag #Facebookdown.

Al mismo tiempo, hubo problemas también con Instagram aunque esta aplicación fue la menos criticada.

Estos son algunos de los más divertidos momazos de la situación para que te relajes y rías un poco.

Cuando por fin la persona que te gusta comenta una de tus publicaciones en Facebook y tu le quieres responder pero no puedes porque #FacebookDown 😓💔 pic.twitter.com/ofSQEJUQhS — Ariadne De la Torre (@TorreAriadne) 13 de marzo de 2019

Llegando a Twitter para ver los memes. #FacebookDown pic.twitter.com/Rs11gBTjPW — Izzy Cruz (@affectixnem) 13 de marzo de 2019

Ingenieros de facebook tratando de reiniciar los servidores #FacebookDown pic.twitter.com/RV2pDeD6Np — CHlRG0 (@Kuro_Chain) 13 de marzo de 2019

Mientras los internautas les tundían con su creatividad, Facebook recurría al uso de Twitter para avisar a sus usuarios que sabía del error y trabajaba en ello.

We’re aware that some people are currently having trouble accessing the Facebook family of apps. We’re working to resolve the issue as soon as possible. — Facebook (@facebook) 13 de marzo de 2019

"Nos han advertido que algunas personas han tenido problemas con la familia de aplicaciones de Facebook. Trabajamos para resolver este problema lo más pronto posible". Explicaban en su mensaje, sin embargo, no fue suficiente, Twitter se coronó como "la vieja confiable" y siguió la libre expresión de quienes se enfrentaban al #facebookdown

#FacebookDown y todos recurrimos a la vieja confiable.

Twitter, nunca nos dejes. pic.twitter.com/ZSEOCv2nnW — Srita Chingaquedito (@Ch1ngaquedit0) 13 de marzo de 2019

Todos los Community Manager en este momento #FacebookDown pic.twitter.com/lOCubbsNSt — SnowFlakeSmasher (@tejedinski) 13 de marzo de 2019

-Jefe: Me urge que se publique todo lo que te pedí a fb

-Yo: No se puede jefe, facebook no sirve #facebookdown

-Jefe: ¡Arréglalo! 😡

Yo: pic.twitter.com/7pltUNI3fQ — Iván Duende (@Wonchis) 13 de marzo de 2019

Algunos usuarios de Whatsapp reportaron también ligeras fallas con la aplicación pero se podía usar para enviar mensajes aunque tenía problemas con el envío de archivos como audios.