"Melania" baila desnuda para Kanye West, Casa Blanca responde

Luego de que Kanye West, esposo de Kim Kardashian, se reuniera con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió miles de críticas, entre ellas, un polémico video publicado por el rapero T.I.

A través de su cuenta de Twitter T.I. publicó un video, que se ha vuelto viral rápidamente, en el que se burla del encuentro involucra a Melania Trump.

"Estimado 45, yo no soy Kanye" escribió el cantante.

En las imágenes que publicó se puede ver cómo Trump deja la Casa Blanca mientras que dentro del Salón Oval aparece una actriz que representa a Melania.

La falsa Melania aparece vestida solo con tacones y una chamarra que usó tiempo atrás, en la que se lee: "Realmente no me importa. ¿Y a usted?". En el video, Melania se desnuda y baila sobre el escritorio frente.

Dear 45,

I ain’t Kanye. 😳 pic.twitter.com/BCS8nkbn1M — T.I. (@Tip) 13 de octubre de 2018

Poco después de que el video se hiciera viral, Stephanie Grisham, portavoz de la primera dama, publicó en Twitter un comentario en el que preguntó: "¿Cómo puede ser esto aceptable?" y llamó a boicotear al músico, calificando su trabajo como "repugnante".