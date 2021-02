"Los marcianos llegaron ya..." Memes celebran llegada de Perseverance a Marte

Las redes sociales se convirtieron en un "sistema solar" de memes luego de que Perseverance, el vehículo de exploración de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por su siglas en inglés), logró aterrizar sin problemas en el planeta Marte.

Gamora, de Guardianes de la Galaxia, E.T., los Simpson y hasta Bernie Sanders, -el senador estadounidense que robó la atención en la toma de protesta de Joe Biden por su austero atuendo y su pose esperando en el frío-, fueron los principales personajes que usuarios utilizaron para crear las creativas imágenes sobre el aterrizaje del vehículo.

Los marcianos de Marte preparadose para recibir al rover #CountdownToMars pic.twitter.com/2HIaWT2h1c — Joaquín pero no Phoenix (@pizza4ever5) February 18, 2021 Aaaah, so that's where he is!#CountdownToMars pic.twitter.com/GA2EqU1Ev8 — Mila Walasek (@mila_sek) February 18, 2021 Los aliens en Marte nerviosos porque al fin tienen visita #CountdownToMars pic.twitter.com/BQQCaN82mD — San (@Sandramatic7) February 18, 2021 👀 pic.twitter.com/6aQXDaXTKz — Chris (@Chris_232323) February 18, 2021

Perseverance es el quinto vehículo en posarse sobre el planeta rojo tras una primera misión exitosa en 1997. Todas las naves que lo han logrado hasta ahora han sido proyectos estadounidenses.

La nave tiene como objetivo responder a la pregunta de si hubo vida en Marte, por lo que recolectará muestras selectas de rocas y sedimentos para su envío futuro a la Tierra.

Cinco minutos después de aterrizar, Perseverance se encontraba ya listo para iniciar su exploración luego de enviar la primera imagen de la superficie que registra, después publicada en la cuenta oficial en Twitter del robot acompañado del mensaje: "Hola Mundo. Mi primer vistazo al que será mi hogar para siempre".

Hello, world. My first look at my forever home. #CountdownToMars pic.twitter.com/dkM9jE9I6X — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 18, 2021

El vehículo, de 6 ruedas, cerca 3 metros de largo y de 1.025 kilogramos, descendió en Marte tras reducir en siete minutos una velocidad de 20 mil kilómetros por hora y con ayuda de una grúa aérea que le permitió descender suavemente, una operación que los científicos de la NASA habían calificado de peligrosa.

Perseverance carga dos micrófonos, que por primera vez captarán el sonido de Marte, y un helicóptero de cuatro patas y menos de 2 kilogramos de peso, el Ingenuity Mars, que intentará llevar a cabo el primer vuelo controlado y con motor en otro planeta.

Asimismo, allanará el camino para la futura exploración humana más allá de la Luna.

Aquí te dejamos más memes sobre Perseverance ⬇️

Los marcianos cuando vieron aterrizar a @NASAPersevere#Mars2020 pic.twitter.com/PzB8cCW4Ar — Ramon Barillas (@RamonBarillas) February 18, 2021 INCREÍBLE 😱😱😱😱

Las primeras imágenes de los extraterrestres en Marte #Mars2020 #CountdownToMars #JuntosPerseveramos pic.twitter.com/auFlc6gegn — Martin (@Martinmlendez1) February 18, 2021 Cuando te despiertas de una sienta y no sabes si es de día de noche o estas en Marte o estabas secuestrado 😂🤏🏻 pic.twitter.com/ojNweJcPvN — Albert (@Albert_Rivero_R) February 17, 2021 ¿Quieres ver el aterrizaje del rover Perseverance en Marte, conmigo?



*enviar* #CountdownToMars #JuntosPerseveramos pic.twitter.com/4U0pi0rNpk — LAHB (@_LuisBautista) February 18, 2021 Después de casi 9 meses de viaje hoy es la llegada del perseverancia a Marte.🌌

Créditos de meme: @MemesDeAstro pic.twitter.com/e72upMivGV — Astrofísica y Ciencia. (@Astrofsica1) February 18, 2021

