Los memes que dejó el desfile de la delegación mexicana en la inauguración de los Juegos Olímpicos

Con más de 100 atletas clasificados, México apunta a volver de los Juegos Olímpicos de París 2024 con una cosecha histórica de medallas, sin embargo, durante el desfile, la delegación mexicana vivió un momento que contrasta con las aspiraciones que el equipo nacional tendrá en la justa veraniega.

En el mismo bote que las delegaciones de Moldavia, Mónaco y Micronesia, los atletas mexicanos encabezaron el barco que los llevaría a través del Río Sena, sin embargo, cuando todo apuntaba para poder disfrutar de nuestros deportistas, una fuente opacó el momento.

Un chorro de agua privó a los aficionados mexicanos de disfrutar la espectacular imagen de los deportistas que representarán la bandera verde, blanca y roja, ya que esta situación incluso provocó que los usuarios en redes sociales realizaran memes por la chusca situación.

Yo: esperando 3 perras horas para que salga México

El pinche chorro de agua: pic.twitter.com/nyBKD2Ffhy — Manolo Mm (@ManoloMm_) July 26, 2024

Si, la realidad es que durante la transmisión en la televisión no pudo verse prácticamente nada de los atletas, sin embargo, esto no evitó que el recorrido por el Río Sena volviera locos a los mexicanos.

No se vio ni madres por el agua pero VIVA MÉXICO PUTA MADRE pic.twitter.com/jMlUPyd5PL — Luffonkey (@LuffyXd05) July 26, 2024

Tras la aparición del bote de Grecia, el primero que desfiló, México tuvo que esperar aproximadamente dos horas para disfrutar de la gloria que representa salir y dar la cara por tu país, pero la fuente decidió que no era el momento de ver a los atletas.

-Por fin voy a ver a México.

-La fuente: PUES NO MI CIELA #Paris2024 pic.twitter.com/YrvVWK0l79 — patotreviño (@PatoTrevino) July 26, 2024

Si algo nos dejó claro la película de Pixar, Monster Inc. es que no importa cuál sea el rol que alguien ocupe dentro de un evento, lo que verdaderamente importa es representar a tu país en el evento deportivo más importante de todo el año.

México en la ceremonia de inauguración. #Paris2024 pic.twitter.com/12jFIjeEDt — Ale GM (@Ale_GrMtz) July 26, 2024

Alberto Lati en la ceremonia de #Paris2024 :

¡Y AHÍ VIENE MÉXICO!

---------------------------------------------------------

Todos nosotros: pic.twitter.com/2BQxYQkxdc — @LuisValLe (@LuisValLe_A) July 26, 2024

Si, cuando decimos que a los atletas mexicanos no los reconocía ni su mamá, no les mentimos, la fuente no nos permitió disfrutar al 100% a los atletas.

