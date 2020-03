"Mi muñeca me habló, me dijo lucha", así suena el nuevo himno feminista

Una muñeca que conversa con su juguete favorito y le cuenta sus secretos, es el tema que un grupo de feministas ha tomado para alzar la voz contra la violencia y abuso sexual de las mujeres.

La canción rápidamente se ha posicionado en Chile y entre organizaciones feministas en otros países para recordarle a las mujeres que no están solas.

Esta canción es popular en el programa chileno 31 Minutos, pero ha sido modificada por el Colectivo Callejeras Autoconvocadas Biobío, para convertirse en el nuevo himno durante las inminentes protestas.

Según medios locales chilenos, la canción fue estrenada el lunes de esta semana en una protesta frente a la Catedral de la Santísima Concepción, al sur de Chile, en la ciudad de Concepción.

Este nuevo himno se escucha así:

Mi muñeca me habló, me dijo lucha que no se puede repetir lo que pasa en mi país.

Mi muñeca me habló, me dijo lucha que hoy depende de ti que mejore este país.

Dijo que en marzo las mujeres salgan todas a las calles, que se tomen los espacios y que nadie más los calle.

Que pelen como mujeres, se rebelen al estado, digan chao al patriarcado.

El feminismo ha llegado. Mi muñeca me habló, me dijo lucha que no se puede repetir lo que pasa en mi país.





Aquí va la letra 💜🎤 #MarzoFeminista #CallejerasAutoconvocadas https://t.co/f3pRJKXRtH pic.twitter.com/hy1fb33BX2 — Callejeras Autoconvocadas (@CallejerasA) 4 de marzo de 2020





Virales Museo de la Vagina abre sus puertas en Londres, buscan romper tabús Doble Vía Mattel lanza muñecas de género neutro