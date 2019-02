Mi padre no es millonario, es como todo el mundo: hija de El Chapo

La hija mayor de El Chapo, Rosa Isela Guzmán, expresó en entrevista para Telemundo su opinión luego de que su padre fuera declarado culpable de 10 cargos por el gobierno de Estados Unidos .

A pesar de que el narcotraficante está involucrado en secuestros, tráfico de drogas, asesinatos, torturas y de más, Isela aseguró que lo presentaron como un hombre malo “para mí no es nada de lo que dicen, no es como lo pintan, no es millonario, él es como todo el mundo, común y corriente”.

Ver esta publicación en Instagram Esta es una de las primeras imágenes del #ChapoGuzmán tras su recaptura. La noticia de la detención la dio a conocer el presidente Peña Nieto a través de un tuit. Guzmán Loera fue capturado por la Naval mexicana durante la operación de este viernes en el estado de #Sinaloa, en el oeste mexicano. (Crédito: Plaza de Armas Web) Sigue nuestra cobertura en vivo en CNNEspanol.com/ChapoGuzman Una publicación compartida por CNN en Español (@cnnee) el 8 de Ene de 2016 a las 1:38 PST

Asimismo, la hija de El Chapo, a quien no ha visto por tres años, destacó que su padre siempre la ha apoyado y también a toda su familia por lo que ella también le expresa estar con él en todo momento “lo quiero mucho, siempre voy a estar con él”.





Además dijo que ella es quien ve por su abuela y sus tías, las únicas personas que tienen una comunicación directa con el capo del cártel de Sinaloa, “sea como sea son familia y uno tiene que mirar por ellas”, razón por la que iniciará los trámites migratorios con el fin de que sus familiares viajen con ella a los Estados Unidos.

Ver esta publicación en Instagram Repost @noticiastelemundo Primeras imágenes de #JoaquínGuzmánLoera alias #ElChapo siendo extraditado a #EEUU. Una publicación compartida por 👉mfnoticiasrd👈💎👀 (@mfnoticiasrd) el 19 de Ene de 2017 a las 5:20 PST

Cabe destacar que Rosa Isela Guzmán estuvo casada con Vicente Zambada Niebla, mejor conocido como El Vicentillo, con quien tuvo dos hijos, sin embargo, al preguntarle sobre este tema, se negó rotundamente a responder.

Finalmente, Isela reveló que piensa ir a la audiencia en contra de su padre, la cual se llevará a cabo el 25 de junio, esto a pesar de que es investigada por presunto lavado de dinero.

