Microsoft puede fallar, pero no los memes sobre su caída mundial: "No hay sistema"

Microsoft sufrió una caída a nivel mundial, causada por una actualización defectuosa de CrowdStrike, su plataforma de seguridad informática. La renovación de este software ocasionó distintos problemas en diversos sectores a nivel mundial.

La caída de Microsoft afectó en sectores como el de aerolíneas, hospitales, bancos, bolsas mundiales, instituciones, organismos e incluso arruinó los planes de distintos habitantes del planeta, que sufrieron estas fallas.

CrowdStrike, empresa responsable de la falla, aseguró que sus ingenieros resolvieron el problema. Sin embargo, aquí te dejamos los mejores memes para que olvides el mal rato, o te rías de la desgracia ajena.

Tecnología ¿Tu computadora se vio afectada por caída de Microsoft?, así la puedes arreglar

Los mejores memes que dejó la caída de Microsoft

Una de las protagonistas de los memes fue Belinda, pues recordaron el clip en el que la actriz tenía problemas con su computadora durante el promocional de un producto del cabello. El actuar de la cantante fue comparado con las aerolíneas.

los bancos y los aeropuertos ahoritapic.twitter.com/9V5Lg9MSk0 — carlos buburrón (@CBuburron) July 19, 2024

Algunas personas se molestaron porque la caída de Microsoft no afectó a las computadoras con este sistema operativo, por lo que no pudieron utilizarla como excusa para no trabajar.

COMO QUE MI COMPUTADORA SI FUNCIONA EN UNA CAIDA GLOBAL DE MICROSOFT pic.twitter.com/MgpMRLPWux — René Bb8 🐸👾🏳️‍🌈 (@chef_rene) July 19, 2024

Sin duda, los protagonistas de los memes fueron los oficinistas que deseaban que la falla de Microsoft les aligerara el día.

When their is a global outage but your office laptop is working just fine #Microsoft #Crowdstrike pic.twitter.com/1wIOvH25j0 — SwatKat💃 (@swatic12) July 19, 2024

¿Así trabajarían los ingenieros de Microsoft para resolver la falla?

4. Ingenieros en Microsoft ahora mismo pic.twitter.com/4Q6ij70tDR — Don Quijote 𝕏 & IA (@IA_Quijote) July 19, 2024

Los trabajadores colapsaron debido a la falla en la actualización de seguridad de Microsoft.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

Microsoft está sufriendo un fallo en el sistema a nivel mundial, las empresas hoy:



pic.twitter.com/OG6Tv6FXff — Prófugos del Ácido Fólico (@EsdeProfugos) July 19, 2024

Los usuarios de Linux se burlan de la falla de Microsoft, pues no fueron afectados.

Linux users 😎💪💪#Microsoft #Windows #crowdstrike #Infosys pic.twitter.com/l1Elt8DO1z — Secular Chad (@SachabhartiyaRW) July 19, 2024

¡A eso no se refería!

Pues yo no sé qué fallo de Windows hay, yo las veo perfectas. pic.twitter.com/kkucdvaOrH — Joe Biden 🇺🇸 ᵖᵃʳᵒᵈʸ (@viejoUS) July 19, 2024

Los memes tristes predominan porque algunos oficinistas están tristes porque no afectó a sus trabajos.

finding out the Microsoft outage didn’t affect your job pic.twitter.com/Vs58UooK68 — realitea queen (@realitea_queen) July 19, 2024

Algunos usuarios comparaban al Oxxo con Microsoft, pues ambos no tenían sistema.

Microsoft y oxxo separados al nacer. pic.twitter.com/ukJWLMGABE — 🤡🤡🤡 (@Badanngell) July 19, 2024

No podría faltar la ayuda del "mejor ingeniero en sistemas del planeta": Peña Nieto.