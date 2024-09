Conoce a Moo Deng, el bebé hipopótamo que conquista los corazones en redes

De un color rosado púrpura en su piel, brillante y de mejillas regordetas, una de las dos especies vivas de hipopótamo de tan solo dos meses de edad, Moo Deng se convirtió en toda una celebridad en redes sociales.

Moo Deng se ha convertido en un celebridad debido a su ternura y energía que ha encantado a todos los usuarios de internet que disfrutan de ver los videos de la cría de hipopótamo pigmeo, que se le reconoce como un cerdo saltarín, significado de su nombre.

Con más de 2.7 millones de seguidores en la cuenta de @khamoo.andthegang en TikTok, la bebé Moo Deng cautiva a sus fans con una serie de videos donde se le ve como la más rebelde animal que juega con sus cuidadores, quienes enfrentan diariamente una ternura descomunal de la pequeña hipopótamo tailandés.

El zoológico Khao Kheow,en Tailandia, es la casa de la celebridad, que saltó a la fama después de que su cuidador publicó los primeros vídeos de Moo Deng, donde se le ve jugando con el chorro de agua e intentado morder a su compañero humano, con el propósito de darla a conocer y que ganara un poco de fama.

Sin embargo la actitud feroz y su pequeño tamaño son la mezcla perfecta para llenar de ternura a Moon Deng, quien ya cuenta con una página de fans de la plataforma de X con más de 26 mil seguidores, donde se comparten ediciones del pequeño mamífero en situaciones graciosas.

La fama de Moo Deng generó que las visitas al zoológico tailandés aumentaran a 10 mil personas por día, quienes buscan específicamente conocer al hipopótamo pigmeo, sin embargo, no todos han sido del todo cuidadosos ya que han lanzado objetos a su habitad para llamar su atención.

La existencia de Moo Deng a parte de su actitud salvaje y tierna, trae a la naturaleza una esperanza de poder mantener la existencia de esta especie, debido a que el hipopótamo pigmeo está en peligro de extinción.

