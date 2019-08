Muere Chichí, uno de los perros rescatistas del 19-S

Uno de los perros que ayudó a rescatar a gente atrapada por el sismo de 19 de septiembre de 2017.

Chichí murió este domingo tras una lesión en la médula, informó la asociación civil Adoptando Amor Saltillo.

Detalló que desde que se lastimo, el can dejó de caminar y en varias ocasiones estuvo cerca de perder la vida a causa de la lesión, pero siguió intentando salvarlo hasta el último momento.

"Hubo días muy duros donde sentíamos que la esperanza se iba, pero tanto el médico veterinario como Luis y yo retomábamos fuerzas para sacar al gordo adelante. Siempre fue un guerrero y sacaba fuerzas de donde no las tenía, cuando me veía llegar con él, movía su colita y me tocaba la mano con su nariz para que lo acariciara", señaló.

Chichí y su entrenador Luis Campos ayudaron en las labores de rescate y salvaron la vida de 11 personas que se encontraban entre los escombros, tras el sismo del 19 de septiembre de 2017 ocurrido en la Ciudad de México.

Desde los tres meses de edad, Chichí fue entrenado para las labores de rescate a manera de juego, posteriormente colaboró con el club de rescate de la Cruz Roja y se convirtió en un rescatista independiente.