Hombre muere al beber botella de alcohol en dos minutos

El pasado domingo se celebró un concurso en la localidad Mashamba, Sudáfrica, sin embargo, la celebración tuvo un final trágico ya que un hombre de 23 años murió intentar completar el reto que consistía en beber una botella de licor Jägermeister en el menor tiempo posible.

El hombre tomó el licor de 34,5% de alcohol en menos de dos minutos, lo que provocó su muerte casi al instante.

Según el informe de las autoridades locales, el incidente ocurrió en una tienda de licores en Sowetan, un barrio en Sudáfrica, el informante dijo que el joven colapsó casi de inmediato y rápidamente fue llevado a una clínica local, pese a ello, falleció al poco tiempo.

Fue a través de medios como BBC y la cuenta de Twitter de Mokupi Pogisho, un supuesto invetsigador privado, que se supo del caso.

A 23 years old man from Mashamba village in Venda collapsed and later died after consuming 1 bottle of jagermeister.

¿Porqué es peligroso beber rápido alcohol?

La ingesta de mucho alcohol o beberlo demasiado rápido puede llegar a ser muy peligroso para nuestro organismo, ya que puede producir un envenenamiento que puede detener de manera inmediata el movimiento de su cuerpo o deteriorarlo con el tiempo.

Así mismo, puede afectar la capacidad para tomar decisiones, el autocontrol e interviene en otras funciones de su cuerpo que aumentan el riesgo de hacerse daño a sí mismo o a las personas que le rodean.

La intoxicación por alcohol ocurre cuando hay demasiado alcohol en la sangre. Como resultado, diversas áreas del cerebro que controlan las funciones básicas de soporte vital de su cuerpo como la respiración, los latidos del corazón y el control de la temperatura, dejan de funcionar, señala el Instituto Nacional sobre el Abuso del Alcohol y el Alcoholismo (NIH, por sus siglas en inglés).

Los síntomas que suelen presentar las personas intoxicadas con alcohol incluyen convulsiones, vómitos, convulsiones, baja temperatura corporal e inconsciencia. En casos muy graves puede conducir a la muerte.

Sin embargo, son muchos los factores que tiene que ver con la tolerancia del alcohol, ya sea el sexo de la personas, la velocidad en que se bebe, si tomas medicamentos o si comiste algo antes de beber.