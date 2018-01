Muere Tinky Winky, el famoso teletubbie morado

Lamentablemente la noticia que viene a continuación no es nada bonita, pues falleció Simon Shelton Barnes, el famoso intérprete del personaje de famosa serie "Teletubbies",Tinky Winky.

Simon Barnes falleció a los 52 años, sin embargo aún se desconocen las causas de su muerte; la noticia fue dada a conocer por John Simmit, quien interpreta al personaje verde de los "Teletubbies", Dipsy.

What a week ! RIP Simon Shelton aka Tinky Winky : remembering the many good times. Rest easy pic.twitter.com/4uyJDBoJdO — John Simmit (@JohnSimmit) 22 de enero de 2018

Barnes interpretó a Tinky desde 1997 hasta 2001, año en que finalizó el programa. Este personaje fue el más famoso de la serie televisiva, pues desató polémica al ser cuestionado por sus preferencias sexuales.

Además fue altamente criticado por los televidentes, pues aseguraban que Tinky era un personaje "homosexual y negativo".