Mujer amenaza con arma a empleado tras negarse a usar cubrebocas

Una mujer de aproximadamente 33 años fue detenida luego de que amenazó con un arma de fuego a empleado de una estación de gasolina local que le exigió que portara el cubrebocas, en Washington, Estados Unidos.

De acuerdo con los informes policíacos, los hechos ocurrieron alrededor de las 11:00 pm del pasado 27 de enero, cuando la agresora de nombre Angela Nommensen ingresó para pedir un recibo impreso, pero como no usaba mascarilla, el empleado se negó a atenderla.

Según autoridades del condado de King, el trabajador le pidió en varias ocasiones que usara un cubrebocas, ante la respuesta negativa de la mujer, el sujeto se vio obligado a escoltarla hasta la salida del lugar.

“Cuando entró, el empleado inmediatamente le hizo saber que necesitaba una máscara y le pidió que se fuera o que se pusiera una máscara. Y ella se negó. Él le dijo que si quería quedarse tenía que ponerse la máscara y le pidió que se fuera repetidamente. Ella se negó todas las veces”, dijo el Capitán Darryl McKinney del Departamento de Policía de Bellevue.

Cámaras de seguridad captaron el momento en que Nommensen comienza a golpear al empleado mientras intenta volver a entrar. Al verse derrotada, el enojo se apoderó de ella, sacó un arma y apuntó hacia la tienda.

“Por un breve segundo en el video, se puede ver que estaba apuntando a la tienda”, dijo McKinney, al agregar que “especialmente a tan corta distancia, eso da bastante miedo”.

De manera preliminar se dio a conocer que fue Nommensen quien llamó al 911 para denunciar que estaba en riesgo su vida, pero gracias a las imágenes de vigilancia se puede observar lo contrarios.

Autoridades de Bellevue concluyeron que la actitud del empleado no estuvo mal, sin embargo, pudo haberse evitado la agresión, ya que, en vez de haber manejado la situación, debió llamar a la policía.





