Mujer bailando ''Tusa'' frente a Palacio Nacional se vuelve viral y divide opiniones

Denise Ramos, una usuaria de Twitter se volvió viral luego de que compartió un vídeo en donde aparece bailando al ritmo de ''La Tusa'', éxito del momento interpretado por la reggaetonera Karol G, frente a las puertas de Palacio Nacional.

El vídeo en el que Denise disfruta del éxito pop, dividió opiniones en redes sociales pues mientras unos aplaudieron la acción otros criticaron que el baile se haya dado frente a las puertas del Palacio que se ubica en el Centro Histórico de la Ciudad de México

Algunos señalaron a la canción, como una oda al machismo, y contraria a la ideología feminista, de la que la autora del clip dice ser partícipe.

No entiendo, todo muy bien pero por un lado mucha liberación y baila muy orgullosa Tusa, la Oda a la Codependencia y el machismo, es un digno reflejo de la contradicción de estos tiempos de tanta confusión 🧐Tusa: maltratame pero no me dejes porque te extraño 🙄 — Leslie Staines Formoso (@LeslieStainesF) March 6, 2020

El peculiar video que surgió a petición de uno de los seguidores de Denise, después de que ella compartiera que estaría en la Ciudad de México.

Sin embargo, tras las críticas recibidas, la usuaria compartió su sentir y rechazó aquellos que señalaron de "absurdo" o de "una falta de respeto" su baile frente a Palacio.

Me critican a mí, porque ya estoy muy ruca para andar haciendo el ridículo bailando afuera de Palacio Nacional, pero defienden al que también ya está ruco, vive adentro del palacio, se pone panes en la cabeza y dice “fuchi caca”. 👀🤔 — Denise Ramos 😜 (@deniseramosm) March 6, 2020

¿Qué significa "la tusa"?

La cantante colombiana Karol G, ha explicado qué significa la palabra Tusa: "Para nosotros [los colombianos] tusa es cuando uno, por más que sepa, por más que lo pisen, por más que le duela, por más que lo que sea, usted no puede superar a una persona. Es decir, usted está 'entusado', ya no es despechado".