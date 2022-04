Mujer exige contraseña de teléfono a su novio a pesar de que lo atropellaron

Una mujer se hizo viral en redes sociales después de la reacción que tuvo con su novio para que le diera la contraseña de su teléfono y poder revisarlo ante la sospecha de una posible infidelidad.

Aunque esto es una situación que podría considerarse muy común dentro de las relaciones sentimentales, el gran detalle aquí es que el hombre se encontraba en una ambulancia cuando las reclamaciones sucedieron.

¿CÓMO OCURRIÓ LA SITUACIÓN?

De acuerdo con el video se puede ver una ambulancia en donde se encuentra el novio y una gran cantidad de gente reunida alrededor de ella después de que el sujeto fuera atropellado. Entonces se puede ver llegar a su novia, la cual con mucha furia decide subir a la ambulancia para presionar a su pareja para que le entregue la contraseña.

“Yo me montó porque me tiene que dar la clave”, se escucha decir a la mujer mientras empuja a los paramédicos para terminar por subirse a la ambulancia. Ya adentro realiza una gran cantidad de gritos para que su novio entregue la contraseña e incluso golpea varias veces su pierna, pero el hombre se ve herido y no realiza muchos movimientos.

Una enfermera que se encuentra junto le pide a la mujer que baje, pero no hace caso y sigue con sus reclamaciones. Debido a esto, se puede ver que un agente de la policía tiene que llegar para obligarla a bajar, aunque la acción se complica debido a que la novia realiza varios golpes y patadas para evitar ser bajada.

Como se encontraba una gran cantidad de gente reunida tras ver al hombre atropellado se escucha una gran bulla como una gran cantidad de gritos que piden a la mujer que se baje. “Espere a que al menos lo atiendan los paramédicos”, se escucha decir a una de las personas presentes.

Tras lograr el policía bajarla de la ambulancia y detenerla de los brazos, la ambulancia parte para llevar al joven al hospital, no sin antes la mujer seguir con las agresiones al lanzar varias patadas al vehículo antes de partir. El video culmina en donde se puede ver como la mujer es esposada, mientras las personas alrededor comienzan a retirarse.

De acuerdo con testigos del lugar, la mujer actuó de esta manera debido a que tenía la sospecha de que su novio le era infiel con una de sus vecinas. Por ello poco le importó ver a su novio herido y decidió terminar con sus sospechas al tener su celular en sus manos, solo que sin la contraseña.

Primero muerto,pero la clave No! pic.twitter.com/gvevy9qpQi — Miguel Àngel Palta (@miguelAPalta) April 8, 2022

USUARIOS REACCIONAN Y SEÑALAN ACTITUD TÓXICA DE LA MUJER

El video compartido el pasado 8 de abril se convirtió en viral y ya se encuentra en varias redes sociales ante la inesperada reacción de la mujer contra el hombre que se encuentra en la ambulancia.

Al saberse que era su novia, muchos de los usuarios señalaron que el hombre debería terminar con la relación cuando se recupere al no tener que estar con una persona tan violenta que poco le importó su estado de salud. Además, en tono de burla señalaron que la mujer llegó a un nuevo nivel elevado de toxicidad ante su furiosa reacción.

“Entre los hombres nos ayudamos bien, muy mal por la chica debemos de aprender que si hay engaños chao duela lo que duela, ya pasará”, escribió el usuario Maik Maik. Por su parte, el usuario Ismael comentó: “El hombre pidiéndole a los paramédicos: ‘si me lo desbloquea, ustedes me matan por favor me llevan a medicina legal de una vez”.

“Yo si le hubiese dado la clave, para que de una vez se fuera de mi vida, ¿qué hace uno con una mujer tan tóxica?”, indicó la usuaria Luisa Fernanda.

Aunque en el video no existe alguna señal de dónde ocurrieron los hechos, el usuario que compartió el material (@miguelAPalta) es un periodista originario de Cali, Colombia. Tampoco se sabe qué ocurrió con la mujer o la condición de salud del novio atropellado.





