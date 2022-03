Mujer se disfrazó de vendedora de papas para entrar al concierto de Christian Nodal

Una joven ha causado furor en internet luego de que se diera a conocer su caso, tras hacerse pasar por vendedora de papas para estar hasta al frente en el concierto de Christian Nodal y así entrar gratis.

A través de redes sociales, el caso de esta joven se volvió viral tras dar a conocer cómo fue el momento en el que tramó todo para acceder al área privilegiada en el concierto de Nodal.

Te puede interesar: ¿Nodal se borró el tatuaje de los ojos de Belinda? Esto revela video

Influencer y su idea para ver de cerca a Christian Nodal

Ana Varela, conocida por hacer videos con su abuelita a través de TikTok, habló sobre su idea de vestirse como vendedora ambulante para disfrutar del concierto.

Ana Varela dio a conocer en redes sociales el story time de como entró al área VIP en concierto de Christian Nodal / Foto: Captura de pantalla | @anavareelaa / Tiktok

Destacó que ese día iba saliendo del gimnasio y se fue directo al concierto de Nodal, de acuerdo a lo publicado en su story time.

"Pague 300 pesos para estar en la zona general, pero evidentemente no miraba al ex de Belinda, Así que se me ocurrió una idea: hacerme pasar por vendedora de cerveza" relató.

Virales Reacciones de WhatsApp, todo lo que debes saber para activar actualización

Agregó para llegar a la zona VIP, la cual tiene un costo de aproximadamente 10 mil pesos, Ana le pagó 50 pesos al vendedor de cerveza para que le prestara su casaca y la cubeta con bebidas para entrar al área a “vender”.

Sin embargo, las autoridades no la dejaron pasar porque era un lugar VIP.

@anavareelaa Andaba cansada 😪 😜😜 @anavarela_13 ♬ original sound - Ana Varela

Joven convence a vendedor de papas para entrar a la Zona VIP

Ana refirió que bajo su lema “el que persevera alcanza”, se motivo a regresar y hablar con el vendedor de papas; después de explicarle el motivo al vendedor de papas, le prestó su canasta con papás y entró a la zona.

"Terminé en la zona VIP porque el muchacho que me prestó las papás me dejó entrar sin pagar ningún peso, estaba en la zona de los fifis, los que si pudieron pagar", añadió.

Sin embargo, cuando estaba disfrutando del concierto de Nodal, Ana Varela contó que dos policías se acercaron a ella para comprarle dos bolsas con papas.

No obstante, al no saber el costo de cada uno, se las vendió a 50 pesos, pero no se dieron cuenta que era vendedora apócrifa. Según explicó la tiktoker, no es la primera vez que acude a los vendedores ambulantes para que la dejen pasar a la zona VIP.

#risa #humor #broma #nana #nodal ♬ original sound - Ana Varela @anavareelaa Lo logre gracias al poder de unas papas 🥔 😂😂😂 @anavarela_13 ⬅️2nda cuenta! #karen

Publicado originalmente en El Heraldo de Chihuahua