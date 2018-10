Mujer transgénero se suicida, pero antes deja mensaje a Lupita Jones

Luego de que la directora de Miss Universo en México, Lupita Jones, expusiera su desacuerdo en que personas transgénero participaran en los certámenes de belleza; Itzel Aidana Ávila Monreal, una joven trans, decidió quitarse la vida, no sin antes dejar un mensaje a la exMiss Universo.

Foto: @lupjones

Tengo que acatar las reglas de la organización, pero a nivel personal, no estoy de acuerdo, porque no me parece que sea una competencia que se esté dando bajo las mismas condiciones. Una mujer nacida mujer jamás será igual a un transgénero, biológicamente no son iguales Lupita Jones

Medios locales afirman que la joven compartió en Facebook un video en el que criticaba a lupita Jones, esto antes de ser hallada sin vida en su domicilio.

Por favor, fíjese muy bien lo que dice, fíjese muy bien lo que habla porque gracias a esos pensamientos, gracias a esas opiniones muchísimas personas se suicidan, muchísimas personas se sienten rechazadas y humilladas, muchísimas personas están sufriendo en carne viva el infierno de estar en un cuerpo que no pertenecen



Las ultimas palabras de la chica TRANS Itzel Avila para @IupitaJones antes de SUICIDARSE.



"Dele gracias a Dios que usted nacio con un aparato sexual que la definió como una mujer",



Rest In Power Hermana. 💔🖤



Shame on u #LupitaJones 🤮 pic.twitter.com/L80znSgdHM — Bianey Garcia-D la O (@BianeyDlao) October 9, 2018

Mientras tanto las redes sociales ya explotaron en contra de Jones.

Así que Lupita Jones o cambia los requisitos y nombre al concurso (estaría en su derecho) o se pone a estudiar un poquito para dejar de discriminar y de lastimar a las mujeres trans.” — León (@CapitanTOC) October 9, 2018

Autoridades investigan el caso pues, aunque fue lo último que publicó Itzel, aseguran que deben conocer más de su vida.