Detrás de niña del meme "dice mi mamá que..." hay una mujer con sensuales curvas

Hace unos días se dio a conocer que la niña que estaba detrás del meme Dice mi mamá que... era la rapera estadounidense, Cardi B, sin embargo ya no es una pequeña pues ahora tiene 25 años.

Lo que ha llamado la atención de usuarios de redes sociales es que Cardi B luce totalmente distinta pues indicaron que se convirtió en una mujer muy sensual.

One of my favorite looks Una publicación compartida por Cardi B Source (@sheiscardi) el 15 de Jul de 2018 a las 5:15 PDT

Además se acaba de convertir en mamá, y por está razón decidió cancelar su gira con Bruno Mars porque aún no se había recuperado del todo.

Sostuvo que no estaba lista físicamente y tampoco quería dejar a su bebé pues dijo que los doctores le explicaron que no es saludable para ella.

Erika always come thru with the looks 😩😍😍 @erika_lapearl_mua Una publicación compartida por Cardi B Source (@sheiscardi) el 11 de Jul de 2018 a las 1:52 PDT

Cardi B nació en 1992 y creció en El Bronx, uno de los barrios más pobres de EU, además formó parte de varias padillas callejeras. Algunos de sus grandes éxitos son Drip, I Like It, She Bad, Bodak Yellow, I Do, Foreva, entre otros.