Niña recibe casita con muebles de cartón y su reacción conmueve a las redes (Video)

La tierna petición de una niña, que su madre y hermanos hicieron realidad, sin duda alguna conmovió a las redes sociales en estas fechas navideñas, pues la niña rompió en llanto al ver la casita que sus familiares le construyeron con pocos recursos, pero con mucho cariño.

Te recomendamos: AMLO desea feliz navidad a los mexicanos e incluso a sus adversarios

Y es que, la Navidad es una fecha especial para demostrar a nuestros seres queridos el gran amor que sentimos a través de tarjetas, regalos o detalles que manifiesten ese cariño especial. Los juguetes son la petición usual entre las y los niños para estas fechas, incluso algunos piden videojuegos o aparatos electrónicos de moda.

No obstante, a pesar de que el internet está lleno de videos virales en los que los usuarios reaccionan a los costosos regalos de celebridades o influencers, los pequeños detalles también se ganan el corazón de los internautas, tal y como es el caso que a continuación te vamos a presentar.

Así sorprendieron a la niña, con una bonita casita

Con la ilusión de alegrar y cumplir el sueño de una pequeña, una mujer y dos hermanitos de la menor, le construyeron una pequeña, pero bonita casita, que sorprendió tanto a la niña, al grado de que rompió en llanto para agradecerles.

Este es el caso de Paola del Valle, una mamá soltera y con tres hijos que, de acuerdo a algunos medios locales, reside en Temuco, Chile, sitio donde la joven recibió la ayuda de dos de sus pequeños para adecuar un diminuto cuarto, para hacer realidad la petición de Elisa.

Celebridades De Chayanne a Dua Lipa: así festejan los famosos la Navidad y con gorrito de Santa Claus incluido

“Mi hija le pidió a Santa una casita para jugar y sus hermanos le hicieron esta sorpresa. Con algo tan humilde ella lloró de la emoción”, se lee en la descripción del clip compartido en TikTok, mismo que está acompañado por una leyenda que dice: “Nunca olvidare tu carita y tu emoción hija y sobre todo nunca pierdas tu humildad”.

En el clip, de tan solo 45 segundos, se puede mostrar el momento en el que Elisa es llevada con los ojos tapados por uno de sus hermanos, caminando hacia el cuarto donde su familia le preparó la gran sorpresa.

Ya en el lugar, se escucha a Paola que comienza a leer un letrero que estaba en la parte superior de la entrada a la casita. Se trataba de un simple pedazo de cartón con letras escritas con pluma negra que dice: “Feliz Navidad, Elisa, de tu familia”.

@paoladelvalle16 nunca olvidare tu carita y tu emocion hija y sobre todo nunca pierdas tu humildad ♬ All I Want for Christmas Is You - Mariah Carey

Inmediatamente los ojos de la niña se llenan de lágrimas mientras agradece y entra a conocer su casita de madera, cartón y herrería, que al interior tiene una camita, así como una estufa y un refrigerador elaborados con cajas de cartón, un detalle que con esfuerzo le hicieron para esta Navidad. “¿Estás contenta?”, pregunta la madre, mientras la pequeña responde “sí, muchas gracias”.

Usuarios se conmueven con tan bonito regalo

No solo la pequeña se conmovió con tan bonito regalos, pues también usuarios lo hicieron, y no dudaron en reconocer el esfuerzo que la familia hizo por la pequeña: "¿Alguien más lloró?"; "Ojalas todos los niños supieran agradecer las cosas así como esa niña"; "Cachetada de humildad para los que vivimos 'bien' yo en algún momento perdí piso y la vida se encargó de arrodillarme de nuevo" y "Tu estas criando excelentes personas", fueron algunas de las respuestas.



➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Publicado en El Sol de Puebla